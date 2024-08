合言葉入力でクーポン！F＆W「VEATM Presents Masters Pro Qualifier Japan 2024」

F&Wは、ベルサール渋谷ガーデンCで2024年8月23日〜25日の期間に開催されるFWJ主催のイベント「VEATM Presents Masters Pro Qualifier Japan 2024」及び「VEATM Presents Tokyo Pro Super Show 2024」へ出展し、アンバサダー募集及び当日販売を行います。

F&W「VEATM Presents Masters Pro Qualifier Japan 2024」「VEATM Presents Tokyo Pro Super Show 2024」

F&Wは、ベルサール渋谷ガーデンCで2024年8月23日〜25日の期間に開催されるFWJ主催のイベント「VEATM Presents Masters Pro Qualifier Japan 2024」及び「VEATM Presents Tokyo Pro Super Show 2024」へ出展し、アンバサダー募集及び当日販売を行います。

F&Wは2021年5月に誕生し、スポーツニュートリションブランドとしてプロテイン・BCAA・EAA、サプリメントなどを展開しています。

「VEATM Presents Masters Pro Qualifier Japan 2024」及び「VEATM Presents Tokyo Pro Super Show 2024」出展記念としまして、当日会場でF&W公式LINEのお友達登録をし、合言葉を入力された方へ公式サイトの500円割引クーポンがもらえます。

(実施期間:2024年8月23日開場から8月25日閉場まで)

また、当日F&Wの2024、2025年度アンバサダーを出展ブースにて募集しています。

オンライン募集は行いません。

詳細については、現地にて説明差し上げる予定です。

募集期間は8月31日23時59分までとし、9月6日までにメールにて選考通過者の方に連絡。

