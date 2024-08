パリ・サンジェルマンに所属するスペイン代表MFカルロス・ソレールは今夏の移籍市場でプレミアリーグに初挑戦する可能性がある。



『Sky Sports』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、エヴァートンは今夏、PSGに所属するスペイン代表MFカルロス・ソレールの獲得を目指すという。



現在27歳のソレールはバレンシアの下部組織出身の選手。2017年1月に同クラブでトップチームデビューを果たした同選手だが、2022年夏にPSGへの完全移籍を決断。PSGでは加入1年目から出場機会を掴んでおり、公式戦はこれまで通算63試合に出場し、8ゴールを記録。しかし昨季はリーグ戦の先発出場が12試合に留まり、プレータイムを減らす形となっていた。





Excl | Everton, also exploring deal to sign Carlos #Soler!



27 y/o has been on their list for a long time. Interest is concrete. And Everton have also made contact with Paris Saint-Germain. #EFC



But: West Ham still there and planning the next steps as #WHUFC want to… pic.twitter.com/4a2VUnudzp