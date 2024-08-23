第72回全日本吹奏楽コンクール四国支部大会と、第43回全日本小学生バンドフェスティバル（ステージパフォーマンス部門）四国支部大会＝いずれも四国吹奏楽連盟、朝日新聞社主催＝が23日、松山市民会館で開幕した。

演奏する徳島県立小松島西高校=2024年8月23日午前9時36分、松山市民会館、フォトクリエイト撮影

小学生バンドフェスには13団体が出場し、全国大会に進む四国代表2団体が決まった。吹奏楽コンは中学生Bと高校Bの2部門があり、20団体が出場した。

小学生バンドフェスは徳島市城東と松山市立桑原が四国代表に選ばれた。全国大会は10月26日に札幌市である。吹奏楽コンの中学生Bは西条市立丹原東（愛媛）が、高校Bは今治西（愛媛）が最優秀賞に輝いた。

結果は次の通り。（演奏順、◎は四国代表、☆は最優秀賞）

小学生バンドフェス

【金賞】高松市立円座、◎徳島市城東、◎松山市立桑原、徳島市加茂名南、高松市立一宮【銀賞】高松市立多肥、四国中央市立松柏（愛媛）、松山市立余土、高松市立牟礼北、徳島市昭和【銅賞】高知市立旭、高知市立横浜新町、高知大付

中学生B

【金賞】☆西条市立丹原東（愛媛）、阿南市立阿南一（徳島）、徳島市富田、松山市立津田、徳島市加茂名【銀賞】高松市立一宮、さぬき市立志度（香川）、安田町立安田・田野町立田野・奈半利町立奈半利・北川村立北川（高知）、西条市立小松（愛媛）、東かがわ市立白鳥小中【銅賞】宿毛市立宿毛（高知）、高知市立三里

高校B

【金賞】小松島西（徳島）、香川誠陵中高、済美（愛媛）、高松南、☆今治西（愛媛）【銀賞】安芸中・高（高知）、名西（徳島）【銅賞】高知商