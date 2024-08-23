Âè15²ó¡Ö¼òÂ¼¤æ¤Ã¤±¡¢¤¬»à¤Ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤²Æ¡×¡¿¼ò°û¤ßÆÈ¿È½÷·à¾ì ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ï¤Þ¤ÀÍè¤Ê¤¤¯
Àæ¤¬¥·¥ã¥ï¥·¥ã¥ï¥·¥ã¥ï¥·¥ã¥ï¤Èµã¤¶«¤Ó¡¢¤ï¤¿¤·¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Î¶õÇò¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¡¢¤¸¤á¤¸¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ü¼¾µ¡¤¬½Ö¤¯´Ö¤Ë¥¿¥ó¥¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤µ¤Ã¤¡¢³°¤Ë½Ð¤Æ´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ñ¥Ô¥³¤òÈ¾Ê¬¤³¤Ë¤¹¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤óÊ¬¤±¹ç¤¦Áê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÈÀê¤·ÊüÂê¡£
¤Õ¤¿¤ò³°¤·¡¢ÀèÃ¼¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¡£¤ª¤Þ¤±¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢ºÇ¤â¶»¤¬¤È¤¤á¤¯½Ö´Ö¡£
½ë¤¹¤®¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¹¤¬´À¤ò¤«¤¤¤Æ¾¯¤·ÍÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÂÎ¡¢²Æ¤ÎËâË¡¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²ò¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
²Ö²ÐÂç²ñ¡¢¤ªº×¤ê¡¢³¤¡¢¥Õ¥§¥¹¡¢Í·±àÃÏ¡£²Æ¤Ã¤Ý¤¤¤·Æ´¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢½ë¤µ¤È¿Íº®¤ß¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤â²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¿²¤ÃÅ¾¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤à¡£
²Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËâÁ¤·¤¯¤Æ¡¢½ë¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢Æü±¢¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¡£
¤½¤ó¤Ê²Æ¤Ë¡¢ºÇ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤°ìºý¡Ø¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡Ù¡£
ÅÄ¼Ë¤Î¡¢³¹Åô¤¬¾¯¤Ê¤¤ÌëÆ»¤ÎÉÔµ¤Ì£¤Ê¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿ÉÝ¤µ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ø¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡Ù
Â¼¤ÇÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¸÷¤È¤è¤·¤¡£
¤È¤¢¤ëÆü¡¢»³¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»à¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¸÷¤¬¡¢ÆÍÁ³µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¸÷¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¸÷¤Î·Á¤ò¤·¤¿¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²¿¤«¡£
¡Ö¸÷¤Ï¤â¤¦¤ª¤é¤ó¤Î¤ä¡Ä¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤é¡½¡½¡×¡£
¿ÆÍ§¤Î°ÛÊÑ¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤è¤·¤¤Ï¡¢µ¶¼Ô¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤È¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡£
¤½¤³¤«¤é¡¢Â¼¤Ç¤ÏÉÔ²º¤Ê»ö·ï¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ê»Ï¤á¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£
¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤¤¤ë¤Û¤É¡¢Æó¿Í¤Î¹¥¤¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Î¤Ë¡¢ÉÔ¹¬¤»¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´Ø·¸À¤Ë¡¢¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³¨¤äÊª¸ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸»ú¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤òÊú¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤È¡¢µ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²¿¤«¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤Ë¤âÆÀÂÎ¤Î¤·¤ì¤Ê¤¤²¿¤«¤¬½¸¤Þ¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¤ä¤Ð¤¤¤Î¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¤ª²½¤±¤ä¿ÀÍÍ¤äã®¤ê¤ä¼ö¤¤¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤êÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
ËÜÅö¤Ë²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤ó¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºÂÉßÆ¸¤¬½Ð¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¼¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤º¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤ÎÂ¢¤ÎÃæ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¼ò¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤í¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¡¢Í§¿Í¤«¤é¤ï¤¿¤·¤¬¤ä¤Ð¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤ÎÍ§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Î»°¼¡²ñ¤Ç¡¢»ë¤¨¤ëÊý¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¿¤È¤¤ÎÏÃ¤À¤½¤¦¤À¡£
£³£°¡Á£´£°¿Í¤¤¤ë²ñ¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö°ìÈÖ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Îî¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢»Ø¤òº¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤ï¤¿¤·¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡¢±¦¸ªÇØ¸å¤Ë¤¤¤ë½÷À¤ÎÎî¤¬ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤ÎÁ´¤Æ¤Î¿Í´Ö¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡©¡©
¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ÎÆü¤Ï¡¢¿´¤Ê¤·¤«¥Æ¥¡¼¥é¤¬¹¢¤òÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿µ¤¤â¤¹¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Í¤ò½±¤¦°Îî¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¼ö½Ñ²öÀï¤Ç¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Å¨¤Ê¤Î¤«Ì£Êý¤Ê¤Î¤«¡£
¤¿¤·¤«¤ËºÇ¶á¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÆóÆü¿ì¤¤¤Ë¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
À°ÂÎ¤Ç¤â¤³¤ÎºÐ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¹Å¤¤¿Í¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤·¡¢ÅÅµ¤¤¬ÄÌ¤é¤ºÃÆ¤«¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¿¾Ê²ñ¤ÎÆü¡¹¡£
¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤ÆÇØ¸å¤Î½÷À¤¬Ë¸³²¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡©
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ªã±¤¤¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¼Ò¸òÅª¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤Æ¥³¥È¡ª¡©
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°Â°×¤Ê¹Í¤¨¤Ç¡¢µÞî±¡¢Æ±¤¸¤¯À¸¤Îî¤òÇØÉé¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¡¢²Æì¤Ë¤ªã±¤¤¤ÎÎ¹¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ì¥Ã¥Ä½üÎî¥È¥ê¥Ã¥×in²Æì
²Æì¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¡¢³¤¤Ö¤É¤¦¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¡¢¥½¡¼¥¤½¤Ð¿©¤Ù¤Æ¡¢Ë¢À¹¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥°¥Ã¤È²æËý¡£
Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤ÆÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£
ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ë¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤ÎÊì¿Æ¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Ç¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿½÷À¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À²¿¤â¼«¸Ê¾Ò²ð¤âÀâÌÀ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¤³¤È¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤À¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ä¤Ð¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡©¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤ò¿ôÇÕ°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ï¤¿¤·¤ÎÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Ò¤È¤Þ¤º¡Ö¤ï¤¿¤·¡¢ÃÎ¿Í¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°Îî¤¬Øá¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£
½÷À¤Ï¤ï¤¿¤·¤ÎÇØ¸å¤òÇÁ¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤ó¡Ä¤½¤¦¤Í¡Ä£´ÂÎ¤Î°Îî¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Î1¿Í¤Ï»¦¿Íµ´¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¤¨¡©¡©£´ÂÎ¡©¡©¤Ê¤ó¤«Áý¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡©¡©¤·¤«¤â»¦¿Íµ´¡©¡©¤ÈÌÜ¤ò¤Ñ¤Á¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö·ë¹½¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¯±¿¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£
¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÅíÂÀÏºÅÅÅ´¤ÇÉé¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢±¿¤Ï¤¤¤¤¤Û¤¦¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¦¡¼¤ó¤È¹Í¤¨¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¶¯±¿¤Ê¼é¸îÎî¤¬¤Ú¤é¤Ã¤Ú¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾×·âÅª»ö¼Â¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª
¼é¸îÎî¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ú¤é¤Ú¤é¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤Î¡©
¤è¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»ä¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀ¶Á¿·Ï¤ÎÈþ¿Í¼é¸îÎî¤é¤·¤¤¡£
Á°À¤¤Î¼«Ê¬ÆÁÀÑ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¤¿¤À¥³¥Ô¡¼»æ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ú¤é¤Ã¤Ú¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¾Ã¼ºÀ£Á°¤é¤·¤¤¡£
¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤À¡£
Çö¤¤ÊÉ¤Î¤¹¤êÈ´¤±¤Ê¤é¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
...¤Ë¤·¤Æ¤â°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¡ûÇ¯Á°¤Ë²¿¤«¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤³¤Ç¤¤Ã¤È»¦¿Íµ´¤Î°Îî¤¬Øá¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÂÎ¤Ç¤â¶¯¤¤Îî¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤È¼¡¡¹¡¢ÊÌ¤ÎÎî¤âØá¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
¡ûÇ¯Á°...¡©¡ûÇ¯Á°¤Î¤¢¤Îº¢¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÃæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤ÄÉÔ²Ä²ò¤À¤Ã¤¿»ö·ï¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¡×
¤Þ¤À³ØÀ¸»þÂå¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë»þ´Ö¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤¿¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ËÍ§Ã£¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Âà¶þ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¸åÇÚ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁáÂ®¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¸þ¤«¤ª¤¦¤È¸¼´Ø¤Ç·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Éô³èµ¢¤ê¤ÎËå¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡£¶öÁ³¡¢Ëå¤â¤½¤Î¾ì½ê¤òÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£
¤½¤Î»þ¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Í§Ã£¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¡¢¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÁö¤í¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
·ë¶É¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ï¤º¤Ã¤È¿å¤ÎÅ©¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¿¤âµ¯¤³¤é¤º¼Ì¤é¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ï¤¿¤·¤¬¼Â²È¤«¤é¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤«¤é¡¢°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈËå¤«¤é¤Îµ´ÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬Â¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¡¢ÀöÌÌÂæ¡¢É÷Ï¤¾ì¡¢¿²¼¼¤È¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È½Ö»þ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢±Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¸«¤¨¤¿¤È¤«¡£
¸¤¤â¤º¤Ã¤ÈËÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î¶²ÉÝ¤Ç¡¢°ì¿ç¤â¤Ç¤¤º¡¢¤ï¤¿¤·¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÅÅÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢Á´¤¯¤â¤Ã¤Æ¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢Ëå¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤È¸¤¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤¿¡£
¥Ý¥±¥â¥óÍýÏÀ¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤Ë³ÊÆ®µ»¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¿ô½µ´Ö¸å¤Ë¡¢°ÛÊÑ¤ÏÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¢¤Î»þ°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç»¦¿Íµ´¤Ë¡¢µ¤ÉÕ¤«¤Ì¤Þ¤Þ¡¢¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»Ä¤ê¤Î3ÂÎ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡Ö»¦¿Íµ´¤Î¤¦¤·¤í¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤È¾®¤µ¤ÊÇ¤È¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬Øá¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Â¿ÍÍ¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡£
¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë²¿¤«¤·¤¿¤Ã¤±¡£¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡£
Æüº¢¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤Éé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¶Ú¥È¥ì¤Î¸ú²Ì¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡£
¤¼¤ó¤Ö°Îî¤Î¤»¤¤¤À
¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Ç¡¢Ê¹¤¼è¤êÄ´ºº¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢ºÇ¸å¤Îµ¢¤êºÝ¤Ë¡¢¡Ö»¦¿Íµ´¤ÎÎî¤Ï¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Øá¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²È¤ò²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢»¦¿Íµ´¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¾¡¤Æ¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤âµ¤»ý¤Á¤â·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±°û¤ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤À¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê³Î¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
²Æì¤ÎÌëÉ÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤ò°û¤ó¤Ç³¤¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ³¤³°¤Î¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¥Ð¡¼¤Ç¼ò¤ò¤É¤ó¤Ê¤ËÍá¤Ó¤Æ¤â¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤à¤·¤í³Ú¤·¤¤¡£
¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤¿Âç·¿¸¤¤È¥«¥¿¥³¥È¤Î±Ñ¸ì¤Ç²ñÏÃ¤Þ¤Ç»î¤ß¤ë¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼Ò¸òÀ¤¬Éõ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç²Î¤¤¤Ê¤¬¤é½É¤ËÌá¤ê¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¹¤ä¤¹¤ä¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼¡¤ÎÆü¡¢Ä«9»þ¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡£
ÁÔÂç¤ÊÆóÆü¿ì¤¤¤ËÃ¡¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
ÉÔ»×µÄ¤È¡¢ÆóÆü¿ì¤¤¤¬¿É¤¹¤®¤Æ¼òÝµ¤Ë¤Ê¤ëÍ¾ÃÏ¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤«¤é¤ÏÂ´¶È¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÏÄ«¤«¤éµÕÎ©¤Á¤ò¤·¤Æ·ìÎ®¤òÀ°¤¨¡¢¸µµ¤¤Ë¥½¡¼¥¤½¤Ð¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡£
ã±¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆóÆü¿ì¤¤ÂÑÀ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ì¤«¡¢º£¤Ï¼è¤êØá¤«¤ì¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¼ò¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÆóÆü¿ì¤¤¤Î¤Þ¤ÞÈô¹Ôµ¡¤Ç²È¤Ëµ¢¤ê¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤È¾ö¤Î¾å¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ëµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤Éô²°¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡Ä¡£
¤È¤¤¤¦¤«Ì¤Íè¤¬´í¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼é¸îÎî¤Ú¤é¤Ú¤é¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£
ÅÝ¤ì¤Æ¤ë²Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÂÎÆâ¤ò±ö¤ÇÀ¶¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤êÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¹¤¹¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤«¤éº£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ç¤ªÊ¢¤ò²õ¤·¤¿¤ê¡¢»õ¤ËÀÄ¤Î¤ê¤¬¤º¤Ã¤È¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Â©ÀÚ¤ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°Ì´¤ËÄÉ¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Áë¥¬¥é¥¹¤Ë¤½¤Ã¤È¼ê¤Ç¿¨¤ì¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ë³ä¤ì¤Æ²È¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÍÎÁ²Ý¶â¤¹¤ì¤Ð¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç²Ý¶â¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç¡¢¾è¼ÖÀ®¸ù¤·¤¿ÌðÀè¡¢ÅÓÃæ¤ÇÁ°¤ÎÊý¤¬¤ª»º¤Î²ÙÊª¤ò°ì¼°Ëº¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¹ß¤í¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤¬¡¢Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤±Ø¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¿À¼Ò·ó¤ªÊè¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Âå¤ï¤ê¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤¬Íè¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Ææ¤Ë×Ç×Ó¤Ã¤¿¡£
¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»¶¡¹¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¤Þ¤ÀÉÔ²º¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Á¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤«»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤·Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤â°Îî¤Î¤»¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥·¥ã¥ï¥·¥ã¥ï¥·¥ã¥ï¥·¥ã¥ï¤ÈÀæ¤¬¡¢²¥¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ÇË½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¡£¤É¤¦¤«¿¿Áê¤òË½¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤À¤±¤¬»ä¤ÎË¾¤ß¤Ç¤¹¡£