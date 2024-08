復興支援＆CO2削減！ユニトライク「ユニトライク奥能登ラボ」

ユニトライクは、2024年8月、石川県輪島市にユニトライク奥能登ラボを開設しました。

ユニトライクは、2024年8月、石川県輪島市にユニトライク奥能登ラボを開設。

ユニトライクは、障がい者就労支援施設で製作した木工製品を、建設現場で使うことで社会貢献が出来るサービスを全国展開しています。

能登半島地震により、奥能登の産業でもある林業が大きな被害を受けており、これを支援するため、石川県輪島市にユニトライク奥能登ラボを開設しました。

石川県の県木でもある能登ヒバは、木材の密度が高く耐久性も抜群で防虫・防腐効果も高いのが特徴です。

この強度を生かしmede in 能登の能登ヒバ単管バリケードを製作し、全国に販売・レンタルを展開します。

販売品の売上の一部は「石川県令和6年能登半島地震災害義援金」に寄付します。

単管バリケードの製作は、石川県輪島市で障がい福祉サービス事業所を営む奥能登元気プロジェクトと協業し、ユニトライクが企画・販売・レンタルを担当し、奥能登元気プロジェクトが製作・レンタル管理を担当します。

他にもタイヤストッパー、プランター、ベンチ、木杭なども製作します。

(タイヤストッパー、木杭は販売のみ)

能登ヒバタイヤストッパー

能登ヒバベンチ

能登ヒバ木杭

建設業界では、カーボンニュートラルへの取り組みが促進されており、プラスチックの単管バリケードを能登ヒバ製に置き換えることで、1台あたり3.2kgのCO2を削減することができます。

