健常者・障がい者が関係なく競う！2024 アンリミテッド スポーツ フェスティバル

一般社団法人アンリミテッド事業推進協会は、誰でも垣根なく勝負できるインクルーシブなスポーツイベント「2024 アンリミテッド スポーツ フェスティバル」を2024年8月31日(土)、ヤンマースタジアム長居で開催します。

一般社団法人アンリミテッド事業推進協会「2024 アンリミテッド スポーツ フェスティバル」

タイトル: 2024アンリミテッド スポーツ フェスティバル

実施目的: [アンリミテッド]の理念を日本国内及び世界の標準になるべく礎を本催事に参加することにより発信することをねらいとし、

数多くの方々の共感を得ること

日時 : 2024年8月31日(土)16:00〜20:00

※開会式:16:00〜

(ボッチャ大会予選は13:00開始、eスポーツ部門予選は14:00開始)

会場 : ヤンマースタジアム長居 1F スタジアム、室内練習場ほか

大阪市東住吉区長居公園1-1Osaka Metro 御堂筋線「長居」駅 徒歩3分

参加費 : 種目により500〜2,000円(事前申し込みが必要なものあり)

※入場・見学は無料

実施内容: 競技関係

(1) 陸上競技大会、(2) eスポーツ大会、(3) 専門スポーツ大会

イベント関係

(1) エキシビション、(2) ブースイベント、(3) 競技イベント企画

来場者数: 目標 5,000名

主催 : 一般社団法人アンリミテッド事業推進協会

〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-6-1-8F

代表理事:北林 直哉

主管 : アンリミテッドスポーツフェスティバル実行委員会

(審判運営:公益財団法人大阪陸上競技協会)

なお同イベントは「令和6年度スポーツ庁委託事業」として開催されるものです。

また、来年度は「2025年日本国際博覧会」会場内・EXPOアリーナでの開催が決定しています。

■「アンリミテッド スポーツ フェスティバル」とは?

すべての人が垣根をなくした状態でのスポーツ(遊び)を通じた世界観を体感できる場=「アンリミテッドスポーツフェスティバル」は2017年、「近畿アンリミテッドパラ陸上」(3,215人が来場)として初開催しました。

その後、2018年、2019年と回を重ね(2020年〜2022年はコロナ禍のため開催せず)、2023年には多様性と融合をさらに進めるため、“パラ”という名称を外し、陸上競技に限らない幅広いスポーツを取り入れるべく「アンリミテッド スポーツ フェスティバル」と改称し、2024年で5回目の開催となります。

■プログラム内容と見どころ

<陸上競技大会>…JPA(日本パラ陸上競技連盟)公式大会として開催。

健常者と障がい者が関係なく競います。

トラック競技=100m(男女・立位・車いす)、1,500m(男女・立位・車いす)、リレー(100m×4人)

フィールド競技=男子走り幅跳び、女子走り幅跳び、男子やり投げ(立位・座位)、女子やり投げ(立位・座位)

<eスポーツ大会>…ぷよぷよeスポーツ(公式ポイント対象大会)、ストリートファイター6(公式許諾大会)

<専門スポーツ大会>…ボッチャ大会(男女混合無差別級)

<エキシビション>…eスポーツ体験、デフスポーツ体験、ボッチャ体験、モルック体験

<ブースイベント>…注文に時間がかかるカフェ、福祉ネイルコーナー、トレーナーブース、マジックショー、ミュージックブース

<競技イベント企画>…パン食い競争

やり投げ界のレジェンド、村上幸史さん参加決定!

アテネ五輪・北京五輪日本代表。

陸上男子やり投げで2009年ベルリン世界陸上競技選手権大会銅メダリスト。

やり投げ界のレジェンド、村上幸史さん

ボッチャ大会(13:00〜19:00)

年齢、性別、障がいの有無に関わらず全ての人が共に競い合えるスポーツ。

赤や青のボールを白いボールにどれだけ近づけられるか?

注文に時間がかかるカフェ(16:00〜19:00)

言いたい言葉が頭に浮かんでもスムーズに声が出ないことがある吃音(きつおん)のある若者たちが接客の夢に挑戦する1日限定カフェ。

注文に時間がかかるカフェ (16:00〜19:00)

パン食い競争(18:00〜18:30)

当日受付、毎回盛況のパン食い競争を2024年も開催。

競技参加者、観覧者が分け隔てなく楽しめるイベントです。

パン食い競争 (18:00〜18:30)

神戸電子専門学校esportsエンジニア学科、学校法人 関西医療学園 関西医療学園専門学校、帝塚山学院大学女子サッカー部など、学生の方にもボランティアスタッフとして参加していただきます。

■協力

株式会社アワハウス、シンク・ファンズ株式会社、株式会社JTB、株式会社マッシュ、株式会社テクリオ、株式会社アビ、ASA Films、株式会社クレアヴィータ、一般社団法人ウタのタネ、川村義肢株式会社、神戸電子専門学校、株式会社TRINITY、株式会社BBANDSB&CO.、東住吉区青少年指導員協議会、一般社団法人メディ・ファ、ONE TRIBE、学校法人 関西医療学園 関西医療学園専門学校、帝塚山学院大学女子サッカー部、学校法人 玉手山学園 関西福祉科学大学、スポーツ庁(スポーツ庁委託事業)

■後援

大阪府、大阪市、讀賣テレビ放送株式会社、公益財団法人大阪観光局、一般社団法人大阪障がい者eスポーツ協会、大阪府eスポーツ連合、大阪ボッチャ協会、公益財団法人大阪陸上競技協会、近畿パラ陸上競技協会、一般社団法人日本パラ陸上競技連盟、一般社団法人日本障がい者eスポーツ協会、大阪市東住吉区

■協賛

一般社団法人JPIA、東亜道路工業株式会社 関西支社、住友電設株式会社、学校法人 関西医療学園 関西医療学園専門学校、T‘s Create株式会社、ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会、株式会社サンリフォーム、マグチグループ株式会社、株式会社デイリー・インフォメーション関西、株式会社Charm、合同会社SUNNY、合同会社クリアースカイ、摂津倉庫株式会社(順不同)

