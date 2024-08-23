¾®ÎÓÀé¹¸¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¥°¥ë¡¼¥·¥ãÌòºî¤ê¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Èà¤ÎËÜ¿´¡×¡¡30ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¥ê¥³¤È¥Ð¥È¥ë
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¥°¥ë¡¼¥·¥ãÌò¡¦¾®ÎÓÀé¹¸¤Î¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£30ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè63ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥ê¥³¤¬±þÍÑ¥Æ¥¹¥È¤ËÄ©Àï¡£2ÂÎ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤Ç¥Ð¥È¥ë¤¹¤ë±þÍÑ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥·¥ã¤Î¥Ï¥ë¥¯¥¸¥é¤È¥Á¥ë¥¿¥ê¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ë¥ã¥í¡¼¥Æ¤È¥Æ¥Ö¥ê¥à¤ÇÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ñ¥ë¥Ç¥¢ÃÏÊýºÇ¶¯¤Î¥¸¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥·¥ã¤È¤Î±þÍÑ¥Æ¥¹¥È¤Ë¡¢¥Æ¥é¥¹¥¿¥ë¸¦½¤¤Î´ðÁÃ¥Æ¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ»ÍÅ·²¦¸òÎ®Àï¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡© ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤Ã¤±¤§¡ª¥°¥ë¡¼¥·¥ã¤Î¥Ð¥È¥ë»Ñ¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè63ÏÃ¡ÖÉ¹¤ÎÀï¤¤¡ªÎä¤¿¤¤Æ·¤Î¥°¥ë¡¼¥·¥ã¡×¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥ê¥³¤Î±þÍÑ¥Æ¥¹¥È¤ÎÈÖ¡£¥°¥ë¡¼¥·¥ã¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ê¥Ã¤Ú»³¥¸¥à¤òË¬¤ì¤¿¥ê¥³¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥ë¥¯¥¸¥é³ê¤ê¡×¤ÎÅ¹¼ç¤«¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥·¥ã¤Î²áµî¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£¥Ñ¥ë¥Ç¥¢ÃÏÊýºÇ¶¯¤Î¥¸¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤ÈÌ¾¹â¤¤¥°¥ë¡¼¥·¥ã¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤¬¡¢¥ê¥³¡¢¥Ë¥ã¥í¡¼¥Æ¡¢¥Æ¥Ö¥ê¥à¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤ë¡½¡£
¢£¥°¥ë¡¼¥·¥ãÌò¡¦¾®ÎÓÀé¹¸¥³¥á¥ó¥È
¥°¥ë¡¼¥·¥ã¤Ï¡¢¤¤¤Á¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥²¡¼¥à¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¿¼¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¿Éíå¤È¤â¤È¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Èà¤ÎËÜ¿´¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥·¥ãÌò¤òÇ¤¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥à¤¯¤Ê¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥ê¥³¤È¤ÎÀï¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡Âè63ÏÃ¡ÖÉ¹¤ÎÀï¤¤¡ªÎä¤¿¤¤Æ·¤Î¥°¥ë¡¼¥·¥ã¡×¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥ê¥³¤Î±þÍÑ¥Æ¥¹¥È¤ÎÈÖ¡£¥°¥ë¡¼¥·¥ã¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ê¥Ã¤Ú»³¥¸¥à¤òË¬¤ì¤¿¥ê¥³¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥ë¥¯¥¸¥é³ê¤ê¡×¤ÎÅ¹¼ç¤«¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥·¥ã¤Î²áµî¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£¥Ñ¥ë¥Ç¥¢ÃÏÊýºÇ¶¯¤Î¥¸¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤ÈÌ¾¹â¤¤¥°¥ë¡¼¥·¥ã¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤¬¡¢¥ê¥³¡¢¥Ë¥ã¥í¡¼¥Æ¡¢¥Æ¥Ö¥ê¥à¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤ë¡½¡£
¢£¥°¥ë¡¼¥·¥ãÌò¡¦¾®ÎÓÀé¹¸¥³¥á¥ó¥È
¥°¥ë¡¼¥·¥ã¤Ï¡¢¤¤¤Á¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥²¡¼¥à¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¿¼¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¿Éíå¤È¤â¤È¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Èà¤ÎËÜ¿´¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥·¥ãÌò¤òÇ¤¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥à¤¯¤Ê¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥ê¥³¤È¤ÎÀï¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª