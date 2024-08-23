「30MM AC6 ナイトフォール/スティールヘイズ」は9月21日発売！ BANDAI SPIRITS、9月発売スケジュールを公開「HG ライトニングバスター」も同日発売
【BANDAI SPIRITS：2024年9月発売スケジュール】
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BANDAI SPIRITSは、2024年9月に発売予定のプラモデル商品のスケジュールを公開している。
公開された情報によると、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」のプラモデル「30MM RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」と「30MM SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」は9月21日に発売、ガンプラでは「HG 1/144 ライトニングバスターガンダム」が同日の9月21日、美少女プラモデルでは「30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーC]」や「30MS オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[ブラウン]」が9月28日発売予定となっている。
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