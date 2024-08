中国ドラマ『スパイシー・ラブ』はどこで見られる？｜あらすじ・キャスト

中国ドラマ『スパイシー・ラブ』について、あらすじ・キャストほか、気になる情報をまとめてご紹介。

中国ドラマ『スパイシー・ラブ』作品情報

『スパイシー・ラブ』は、リストラ女子とイケメンシェフが、落ちぶれレストランの復活と恋の成就に大奮闘するピュアラブ美食ロマンス。

作品名『スパイシー・ラブ』原題今天的她們(英題:Fry Me to the Moon)製作年2024年エピソード数全24話監督ドゥー・シアオユー(杜曉雨)キャストソン・イー(宋軼)、チャン・チャオ(張超)、カーメイン・シェー(余詩曼)、ワン・レンジュン(王仁君)、リー・チュン(李純)、リー・ジュンシエン(李俊晟) ほか

本作は四川省人民政府の重要文化サポートプログラムのひとつに選ばれ、成都でロケが行われた。

劇中には地元のレストランや屋台などで出されるグルメが次々と登場。庶民の味から高級メニューまで本格的な四川料理を知ることができる。

また、地元の活気ある市場の様子を映したシーンやキャストたちが四川方言で話すシーンなど、現地の空気を肌で感じられる場面も多数登場し、四川文化を満喫できる一作となっている。

中国ドラマ『スパイシー・ラブ』あらすじ

北京の高級レストラン「京蜀閣」のマネジャーを務めるルー・ジェンジェンは有能な上司を彼氏に持ち忙しい都会の生活を送っていた。

だが、店が辣腕の女性投資家リアン・チンランに買収された結果、突然リストラされてしまうことに。地元に戻って、幼馴染の親友グー・マンティンの父親が料理人として腕を振るう地元の人気レストラン「川白楼」を手伝い始めたジェンジェンに、一番弟子のイケメンシェフ、チェン・ドンとの運命の出会いが訪れて…。

中国ドラマ『スパイシー・ラブ』予告編

中国ドラマ『スパイシー・ラブ』キャスト

恋も仕事も諦めないヒロインとロマンスを彩るイケメンキャストたちが登場!人生の岐路に立つ3人の女性たちの熱い友情にも注目だ。

ルー・ジェンジェン(キャスト:ソン・イー)

北京の高級レストラン「京蜀閣」のマネジャーを務めていたが、突然リストラを言い渡されてしまう。

ソン・イーが演じるのは、自立心が強く、恋も仕事も諦めないヒロイン。持ち前のセンスとガッツでレストラン経営に乗り出すポジティブなストーリーはスカッと痛快。そして、イケメンシェフと繰り広げるラブストーリーからも目が離せない!

ソン・イー(宋軼) 主な出演作:『風起洛陽〜神都に翔ける蒼き炎〜』『贅婿[ぜいせい] 〜ムコ殿は天才策士〜』『神風の剣 〜五傑侠客〜』

チェン・ドン(キャスト:チャン・チャオ)

「川白楼」に勤める、才能豊かだが頑固なシェフ。

チャン・チャオ(張超) 主な出演作:『神雕侠侶〜天翔ける愛〜』『ヒカルの碁』『あの場所で君を待ってる』

リアン・チンラン(キャスト:カーメイン・シェー)

辣腕の女性投資家。

カーメイン・シェー(余詩曼) 主な出演作:『瓔珞<エイラク>〜紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃〜』『君、花海棠の紅にあらず』『燕雲台-The Legend of Empress-』

リウ・フーユエン(キャスト:ワン・レンジュン)

二股をかける野心家。

ワン・レンジュン(王仁君) 主な出演作:『三国志〜司馬懿 軍師連盟〜』『1921』

グー・マンティン(キャスト:リー・チュン)

主婦。ジェンジェンの幼馴染で親友。父親は人気レストラン「川白楼」の料理人。

リー・チュン(李純) 主な出演作:『如懿伝 〜紫禁城に散る宿命の王妃〜』『美味しいロマンス』

シュー・ハオ(キャスト:リー・ジュンシエン)

グー・マンティンの夫。優しいが妻の心が分からない。

リー・ジュンシエン(☆☆) 主な出演作:『千年のシンデレラ〜Love in the Moonlight〜』

中国ドラマ『スパイシー・ラブ』場面写真

