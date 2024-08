特別パッケージも！ヤマダフーズ「復刻版おはよう納豆」クローズドキャンペーン

ヤマダフーズは、2024年9月より、「復刻版おはよう納豆」を対象商品としたクローズドキャンペーンを東北エリアで実施します。

ヤマダフーズは、2024年9月より、「復刻版おはよう納豆」を対象商品としたクローズドキャンペーンを東北エリアで実施。

秋田で生まれた「おはよう納豆」は創業から70周年を迎えました。

そこで納豆を食べて当てようありがとうキャンペーン」を9月1日から11月末日までの3ヶ月間、東北限定で行います。

また同時に期間中、昔なつかしい昭和の時代のパッケージデザインを再現した復刻版特別パッケージが登場します。

キャンペーンでは期間中、おはよう納豆のパッケージについているバーコード2枚を集めて応募すると、「秋田の新米」または「マスコットキャラクターなっちゃんグッズ福袋」がそれぞれ期間中毎月70名様に抽選でプレゼントされます。

◇秋田の新米コース詳細

・9月締切 :あきたこまち新米5kg

・10月締切:サキホコレ新米5kg

・11月締切:あきたこまち、サキホコレそれぞれの新米の無洗米2kgセット

◇なっちゃんグッズ福袋コース詳細

・てぬぐい/エコバッグ/メモ付ふせん/コースター/クリップ/アクリルチャーム

【キャンペーン概要】

・期間 :2024年9月〜11月末日

・応募締切:第1回 2024年9月30日

第2回 2024年10月31日

第3回 2024年11月30日

・対象商品:おはよう納豆極小粒、ひきわり

・応募方法:応募用紙または郵便ハガキに対象商品のバーコード2枚を貼り、

郵便番号、ご住所、電話番号、お名前、年齢、意見等を記入の上、

「株式会社ヤマダフーズ プロモーション企画課

〒019-1301 秋田県仙北郡美郷町野荒町字街道の上279」まで

ご応募ください。

・当選発表:景品の発送をもって代えさせていただきます。

・キャンペーン特設サイト:

https://ohayonatchan.com/70thohayonattoCP

【対象商品詳細】

おはよう極小粒ミニ3

名称 :おはよう極小粒ミニ3

内容量 :(納豆40g、たれ5g、からし0.5g)×3パック

別添 :たれ/からし

JANコード:4901118010560

賞味期限 :製造日+10日

保存方法 :要冷蔵(10℃以下)

販売売価 :オープン

販売地域 :東北

販売店 :スーパー・量販店・その他

おはようひきわりミニ3

名称 :おはようひきわりミニ3

内容量 :(納豆40g、たれ5.5g、からし0.5g)×3パック

別添 :たれ/からし

JANコード:4901118010645

賞味期限 :製造日+8日

保存方法 :要冷蔵(10℃以下)

販売売価 :オープン

販売地域 :東北

販売店 :スーパー・量販店・その他

おはようひきわりミニ3

