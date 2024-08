扉デザインは自由に組み合わせで配置！たつみ工業「おくりこ pet」

たつみ工業では、ペット用の遺体安置冷蔵庫「おくりこ pet」を発表します。

たつみ工業「おくりこ pet」

たつみ工業では、ペット用の遺体安置冷蔵庫「おくりこ pet」を発表します。

ペット市場の急速な拡大と高齢化・長寿命化に伴い、ペットの最期を見送るための新しい選択肢です。

また、8月28日〜29日に開催される「第10回 エンディング産業展」で実物を初披露します。

【ペット市場の急成長と新たなニーズの出現】

令和5年の全国犬猫飼育実態調査(推計値)の結果によると、猫の推定飼育数は約906万9千匹、犬は約684万4千匹になり、15歳未満の子供の人口総数よりも多いのが現状です。

矢野経済研究所によると、ペット市場規模は2021年度の調査で1兆7000億円に達しています。

また、人間と同様に犬・猫も「高齢化」しており、2021年における高齢期とよばれる7歳以上の割合は、犬が56.1%、猫が45.9%を占め、人間だけでなく、ペットの葬儀や遺体安置の需要が増加していると予想されます。

(出典:一般社団法人ペットフード協会「全国犬猫飼育実態調査」)

【「おくりこ pet」開発背景】

1962年の創業当時から、同社はオーダーメイドの業務用プレハブ冷蔵庫の製造をメイン事業としていました。

しかし、新型コロナウイルスの影響により、葬儀のスタイルが一般葬から家族葬へと変化し、火葬待ちが過去最大となる中で、人間用のご遺体安置冷蔵庫へのお問い合わせが増加しました。

この需要に応えるため、2022年から遺体安置冷蔵庫「おくりこ」の販売を開始し、そして今回、ペット用の遺体安置冷蔵庫への要望を受け「おくりこ pet」の発表に至りました。

ペットが亡くなった際、手続きが人間のように明確でないのが現状です。

しかし家族同様にかわいがっていたペットと少しでも一緒にいたい気持ちは人間同様です。

火葬までのあいだに適切な環境で安置し、お別れまで生前のように愛でてあげたい気持ちに寄り添うことが出来るように「おくりこ pet」を開発致しました。

【ペット用遺体安置冷蔵庫「おくりこ pet」の詳細】

家庭用のペットで代表的な、犬、猫はもちろん、インコなどの小型鳥類、小動物(うさぎ、フェレット、ハムスターなど)、そして水生生物(観賞魚、かめ、ウーパールーパー、蛙など)、あらゆるペットのご遺体を大切に保管し、葬儀まで最適な環境で安置する機能を備えています。

●商品名:

「おくりこ pet」

●商品の特徴:

1. それぞれの生きものの大きさに合わせた扉・ラックを自由に設置できます。

2. 扉デザインは自由に組み合わせで配置することが可能です。

またペットが安置されていない扉にも個別デザインを施すことができます。

ペットとの別れを惜しむご家族の為に、室内の装飾を兼ねた意匠性の高いデザインを用意されています。

3. 特有の異臭をおさえるため、抗菌抗カビ脱臭・ウイルス封じの機能を備えたシートを冷蔵庫内壁に貼り付けています。

4. 大型犬など体重のあるペットの庫内ラックは、引き出し機能を付けています。

5. 冷蔵庫内に照明をつけており、ペットが暗い冷蔵庫に収められる印象を軽減する工夫をしています。

●金額:

本体のみ/1,300,000円

本体・施工まで/1,500,000円(東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城を想定)

●展開エリア:

全国の葬儀社、寺院、ペット葬儀社、動物病院など

●特許出願中

●扉デザインの一例

「おくりこ pet扉サイネージ提案」の線画イラスト

おくりこ pet扉デザインシート張り提案

おくりこ pet扉庫内照明提案

おくりこ pet扉サイネージ提案

おくりこ pet引き出し式ラック提案

おくりこ pet庫内抗菌抗カビ脱臭シート提案

他デザイン例もあります。

【エンディング産業展 詳細】

葬儀・埋葬・供養・相続などの終活産業に関する日本最大の専門展

タイトル:第10回 エンディング産業展

日時 :2024年8月28日(水)〜8月29日(木)10:00〜17:00

会場 :東京ビッグサイト 南展示棟

