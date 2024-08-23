¡¡ÂçÎÌ¤ÎÌô¤ò°û¤ó¤Çºª¿ç¡Ê¤³¤ó¤¹¤¤¡Ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À­¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô°ä´þºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿°å»Õ¤ÎÃËÀ­¡Ê£µ£°¡Ë¤ÎÈ½·è¤¬£²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡ÀÐÀîµ®»ÊºÛÈ½´±¤Ï¡ÖÊÝ¸î¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë¤Ë¤Ï¹çÍýÅª¤Êµ¿¤¤¤¬»Ä¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ìµºá¡Êµá·ºÄ¨Ìò£²Ç¯¡Ë¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£

¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï£²£°£²£±Ç¯£¶·î£±£°ÆüÌë¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç½÷À­¤é£´¿Í¤È»ÔÈÎ¤Î¤»¤­»ß¤áÌô¤Ê¤É¤ò²á¾êÀÝ¼è¡£ÍâÄ«¡¢½÷À­¤ÏÀ¼³Ý¤±¤Ê¤É¤ËÈ¿±þ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ­¤¬Éô²°¤ò½Ð¤¿¸å¤Ë»àË´¤·¤¿¡£

¡¡ÀÐÀîºÛÈ½´±¤Ï¡¢ÃËÀ­¤ÎÂà¼¼¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ê¤É¤«¤é¡¢Åö»þ½÷À­¤¬ºª¿ç¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡£ÃËÀ­¤¬Âà¼¼Á°¤Ë½÷À­¤Î¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤âµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÈÈºá¤Î¾ÚÌÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£¡¡