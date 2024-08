FAKE TYPE.が10月9日、『Cats are dangerous EP』をデジタルリリースすることが発表となった。これは8月23日から25日の3日間で開催されている<YouTube Music Weekend 2024>に参加したFAKE TYPE.が映像内で発表したもの。デジタルEP『Cats are dangerous EP』には、すでに配信中の「Zillion playerZ feat. nqrse」を含む計5曲を収録。唯一無二のFAKE TYPE.らしさ満載ながら、彼らが追求するエレクトロスウィングだけに留まらない新たなチャレンジが詰め込まれた内容になっているとのことだ。

■デジタルEP「Cats are dangerous EP」



2024年10月9日 配信開始▼収録曲1. Cats are dangerous2. Zillion playerZ feat. nqrse3. Apple juice4. No more work feat. Sarah L-ee, Fuma no KTR5. 文 -2024-■先行配信「Zillion playerZ feat. nqrse」配信リンク:https://faketype.lnk.to/zillion_playerz