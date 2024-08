【すべての道はここで終わる // ヴァイス エージェントトレーラー - VALORANT】8月23日 公開

ライアットゲームズは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用タクティカルシューター「VALORANT(ヴァロラント)」の新エージェント「ヴァイス」の紹介トレーラーを8月23日に公開した。

【すべての道はここで終わる // ヴァイス エージェントトレーラー - VALORANT】

公開されたトレーラーではジェットをはじめとした複数のエージェントが登場する映像になっており、中盤で「ヴァイス」がその姿を現わす。ロールとしてはセンチネルとして実装される形となる。

また、公式Xではアークローズやシアー、レーザーヴァイン、スチールガーデンといった各種アビリティも紹介されている。

(C) 2024 Riot Games, Inc. All Rights Reserved.