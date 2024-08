一時ストップ機能搭載！SANEI『mitos stop』

SANEIは、水栓メーカーのこだわりが詰まったウルトラファインバブルシャワー『mitos stop(ミトスストップ)』を、2024年9月1日より販売します。

SANEI『mitos stop』

商品名/品番 : FBミストシャワー(mitosストップ)/PS3064-81XA-CMBP

販売開始日 : 2024年9月1日

希望小売価格 : オープン価格

販売ルート : 雑貨専門店、家電量販店、各種ECサイト、同社ECサイト

商品特設サイト:

https://sfb.sanei.ltd/mitos/

■開発背景

日本初のシャワー付湯水混合栓を発売した老舗の水栓メーカーである同社は、2021年にウルトラファインバブルミストシャワー[mitos]を発売しました。

ファインバブルの効果やミストの心地よさはそのままに、ストップ機能を搭載しさらに便利になった[mitos stop]が新登場☆

ウルトラファインバブルとは

■シャワーヘッドの特徴

1. 肌にやさしいウルトラファインバブル

毛穴の100分の1未満の目に見えない小さな泡「ウルトラファインバブル」が発生し、普段のお風呂では落としきれない汚れをやさしくきれいに洗い流します。

毛穴の汚れを落とし切ることで、洗い残しによる肌トラブルを予防し、化粧水や保湿液などの本来の効果を得やすくなります。

ミスト水流の洗浄効果

2. 待望のストップ機能搭載!こまめな止水で手軽に節約

同社シャワーヘッド商材のなかでも根強い人気の一時ストップ機能を搭載されています。

シャンプーの途中やお風呂掃除のときに手元でストップできる機能は、一度使うと手放せない便利さ。

お子さんとの入浴やペットのシャンプーなど、幅広い場面で活躍します。

本体の節約設計に加えてストップ機能を併用することで約45%※1も節水節ガスになり、年間約19,500円※2の節約効果も。

家計にも環境にも配慮した水流です。

水流モードと節水効果

3. 使い方に迷わないミニマルな水流設計

mitos stopの水流は、手洗い以上にやさしく洗い上げるミスト水流と、髪やからだをしっかり洗い流すノーマル水流の2種類に厳選しました。

ミスト水流はとてもやさしい肌あたり。

水流の刺激を最低限に抑えながら、ウルトラファインバブルを含んだ微粒子が毛穴やシワの奥の汚れまでしっかり浮かせて落とすので、顔やデリケートゾーンなど、繊細な箇所にも直接シャワーをあてて洗うことができます。

もちろんノーマル水流のときにも、ウルトラファインバブルは常時発生。

クセのないストレート水流で、全身の汚れを落とします。

※1…測定条件(節水率):ノーマル水流での測定結果/吐水力0.6〜0.65N時の流量を従来最適流量10L/minと比較「建築物エネルギー消費性能基準に基づく」(ストップボタン併用時)

※2…試算条件(節約金額):節湯水栓のエコ効果算出適用数値及び効果の例より算出(2018年11月現在)

