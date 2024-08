人気のサンリオ「Happyくじ」第9弾情報が到着! 今度の「Happyくじ」は、“ネオン輝くハロウィンタウン” をテーマにした「Happyくじ『Sanrio characters Halloween 2024』」だ。クールなストリート系ファッション&病み可愛いゴスチックなファッションに身を包んだサンリオのキャラクターたちが参上!オリジナルデザイングッズが必ず当たる新作くじ「Happyくじ『Sanrio characters Halloween 2024』」が2024年9⽉13⽇(⾦)よりファミリーマート、ローソン、ドン・キホーテ等で数量限定で展開される。

今回のくじでは、少し不気味な「ネオン輝くハロウィンタウン」を楽しむサンリオキャラクターたちの姿をイメージしたアイテムが勢揃い。⿊⾊を基調にした⾐装にすることで、⾮⽇常な「ハロウィン」、ハロウィン独特の不気味さを感じられるデザインとなっている。くじは全7等級、メタリック塗装をしたフィギュア賞などな豪華な景品がラインナップ。今回のくじのイチオシは「フィギュア賞(全10種)」。全キャラクターにメタリック塗装を施すことで、ホラーテイストなハロウィンの不気味さが表現されている。その他、病みかわいい「ぬいぐるみチャーム賞(全5種)」や、お出かけに最適なサイズの「トートバッグ賞(全5種)」、⼩物などの収納に便利な「フラットポーチ賞(全4種)」、推し活に使える「アクリルキーホルダー賞(全6種)」など、⽇常⽣活に⼤活躍のラインナップも必⾒。最後のくじを引いた⽅が⼿にすることができるLAST賞には、お揃いの⾐装を着た全⾼27cmの「マイメロディ・クロミBIGぬいぐるみセット」がご⽤意されている。さらに、「Happyチャレンジ」の開催も決定!くじ券のお客様控え中⾯からQRコードを読み取り、専⽤応募&アンケートページへとアクセスしてシリアル番号とアンケート回答を入力すれば応募完了! 「マイメロディ・クロミBIGぬいぐるみセット」が抽選で10名様にプレゼントされる。いつもと違う、妖しさと愛らしさで楽しませてくれるサンリオキャラクターズたち、ぜひチェックしてみてね!(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E24081301