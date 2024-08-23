ヒプステ新作公演「-Grateful Cypher-」に、舞台オリジナルディビジョンのハチオウジ・ディビジョン″WESTEND-MAFIA″の出演が決定
2024年10月に上演される『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -Grateful Cypher-に舞台オリジナルディビジョンのハチオウジ・ディビジョン"WESTEND-MAFIA"が登場することを解禁となった。
『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称：ヒプステ）は、キングレコード EVIL LINE RECORDSが手掛ける音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（通称:ヒプマイ）の舞台化作品。
今作では、原作に登場する6ディビジョン（イケブクロ、ヨコハマ、シブヤ、シンジュク、オオサカ、ナゴヤ）の18名が続投するほか、舞台オリジナルディビジョンであるハチオウジ・ディビジョン"WESTENDMAFIA"が登場。
彼らはハチオウジ・ディビジョンの半グレ集団で、リーダー 按雲 真日瑠（しらくも まひる）：SHIN、五十里 蘭丸（いがり らんまる）：手島 聖貴、茶⾅⼭ 良経（さきやま よしつね）：奥村 等士、霧村 徳磨（きりむら とくま）：Jun、飛砂⾵ 紫音（ひさかぜ しおん）：蒼井 嵐樹の5名が出演する。
ハチオウジ・ディビジョン"WESTEND-MAFIA" キャラクタービジュアル
按雲 真日瑠：SHIN (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会
五十里 蘭丸：手島 聖貴 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会
茶臼山 良経：奥村 等士 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会
霧村 徳磨：Jun (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会
飛砂風 紫音：蒼井 嵐樹 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会