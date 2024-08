2PM テギョン＆イ・ジュンギが登場！スタジオドラゴンの2作品を楽しみ尽くすイベントを10月12日に幕張メッセで開催

「愛の不時着」「トッケビ」など世界的な大ヒット韓国ドラマを多く輩出するアジア最大規模のドラマスタジオ「Studio Dragon(スタジオドラゴン)」の2作品を楽しみ尽くす1日限りのスペシャルイベント「K-ドラマフェス 2024 with Studio Dragon」の開催が決定!2PMのテギョン&イ・ジュンギも登場し、自身が出演したドラマの舞台裏に関するトークステージから、観客との質疑応答や客席の近くに2人が登場するキャストとの特別な瞬間を感じるコーナー、ドラマオリジナルグッズの販売まで、豪華なドラマファンイベントとなっている。

今回のイベントでは、世界的に大ヒットした「ヴィンチェンツォ」「悪の花」の2作品が登場! さらにイベントへの出演キャストに「ヴィンチェンツォ」より、世界的人気グループ2PMのメンバーであり、これまで様々な作品を通してキャリアと出演作を着実に積み重ね、「ヴィンチェンツォ」では初の悪役演技に挑戦。“善と悪”の2つの顔を繊細に表現し、ドラマへの没入感を高めたと話題を呼んだテギョン(チャン・ジュヌ役)。「悪の花」より、時代劇大作映画「王の男」や「犬とオオカミの時間」「麗<レイ>〜花萌ゆる8人の皇子たち〜」など世界的に人気を博したドラマ出演などの華麗な経歴を持ち、「悪の華」では主演を務め、「百想芸術大賞」で「最優秀演技賞」にノミネートもされたイ・ジュンギ(ペク・ヒソン役)が出演。「ヴィンチェンツォ」ステージにテギョン、「悪の花」ステージにイ・ジュンギがそれぞれ登場し、事前にWEBで行われるドラマに関するアンケートや質問などに本人たちが応えていく「参加型」コーナーや、“キャストとの特別な瞬間を感じる”コーナーとして、キャストがトロッコに乗り、アリーナ席の観客の近くまで移動をしながら挨拶をするほか、携帯電話カメラによる撮影タイム、さらに公演後「各キャストごとのお見送り付チケット」を持っている人へは、各キャストがファンを直接お見送りするイベントも用意。キャストファン・ドラマファンなら参加必須のイベントとなっている。なお本イベントの公式SNSではフォロー&リツイートキャンペーンも開催されており、抽選でテギョン、もしくはイ・ジュンギのサイン入りチェキが合計2名様に抽選で当たるキャンペーンも実施中。詳細は「K‐ドラマフェス 2024」公式HP、X(旧Twitter)で確認できる。チケットの一次先行販売受付は8月23日(金)18時よりチケットぴあにて受付開始となる。

■イベント情報

「K-ドラマフェス 2024 with Studio Dragon」

日時:2024年10月12日(土)

マチネ 開場12:00 開演13:00 終演15:30 ※テギョン お見送り会実施公演

ソワレ 開場17:00 開演18:00 終演20:30 ※イ・ジュンギ お見送り会実施公演



会場:幕張メッセイベントホール(千葉県)



出演:テギョン、イ・ジュンギ

※マチネ・ソワレともに出演



※お見送り会のキャストが公演ごとに異なりますので、チケット購入の際にはご注意ください。なお、お見送り会は「各キャスト 特典付きアリーナ席」チケットをお持ちの方のみ参加対象となります。



【チケット】

全席指定/未就学児入場不可

アリーナ席14,800円(税込)※出演者によるアリーナ通路回遊あり

スタンド席11,000円(税込)

オク・テギョン特典付アリーナ席24,800円(税込)

※マチネ公演後オク・テギョンお見送り付/アリーナ席前方ブロック内のお座席保証

イ・ジュンギ特典付アリーナ席24,800円(税込)

※ソワレ公演後イ・ジュンギお見送り付/アリーナ席前方ブロック内のお座席保証



【イベントオフィシャルサイト1次先行受付】

受付期間:2024年8月23日(金)18:00 〜9月1日(日)23:59

受付はこちら

※1公演につき4枚まで申し込み可

※予めチケットぴあの会員登録が必要です



【出演者オフィシャル先行受付】

受付期間:2024年8月26日(月)12:00〜9月1日(日)23:59

テギョン ジャパンオフィシャルファンクラブ

イ・ジュンギ日本公式ファンクラブ

※1公演につき4枚まで申し込み可

※出演者オフィシャル先行受付 ご注意事項



(C)STUDIO DRAGON by CJ ENM. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)avex pictures Inc.



企画協力:Studio Dragon

主催:エイベックス・ピクチャーズ株式会社