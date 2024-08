ENHYPEN×『ポケモン』コラボ楽曲「One and Only」のリミックス配信開始！MVも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■MVで見られるのは、ENHYPHENとピカチュウたちのキュートな交流!

ENHYPENと『ポケットモンスター』という、超ビッグな2組による夢のコラボレーション曲「One and Only」のリミックスが、8月23日18時に配信開始。併せて、MVも公開された。

“『ポケットモンスター』シリーズのゲームサウンドをもとに新しい音楽を世に届ける”というコンセプトで、様々なジャンルで活躍するアーティストが楽曲を制作しリリースする音楽プロジェクト『Pokemon Music Collective』。その第2弾として、2023年7月12日に配信された楽曲「One and Only」のリミックスとなる「One and Only (PIKA PIKA Remix)」が登場。

リミックス楽曲は、オリジナル版よりも『ポケットモンスター』シリーズの聴き馴染みのあるゲームサウンドがふんだんに使用されており、『ポケットモンスター』シリーズを一度でもプレイしたことがある人であれば、懐かしさを感じるサウンドになっている。楽曲に散りばめられたゲームサウンドを聴きながら、冒険に出かけるような気持ちで聴いてみよう。

さらに、リミックス楽曲のMVも同時に公開された。ENHYPENとピカチュウたちは、2023年から2024年にかけて、『ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE’』と『ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE PLUS’』で共演。メンバーとピカチュウは各地で相棒のように息ぴったりなパフォーマンスを披露し、共演を重ねるにつれて、その絆を深めてきた。

世界各国のENGENE(ENHYPHENファンの呼称)から愛されているENHYPHENと、ピカチュウのキュートな交流が詰め込まれたMVになっている。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

(P)(C) 2024 Universal Music LLC.

Published by Universal Music Publishing and Pokemon.

Pokemon image & game sound:

(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.

メイン写真:(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

リリース情報

2024.08.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「One and Only (PIKA PIKA Remix)」

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/