¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛµþÅÔ¹ñºÝ¡¦¾®ËÒ´ÆÆÄ¤¬ÌîË¾¤òÅÇÏª¡ÖµþÅÔ¤òÁ´¹ñ¤Ç°ìÈÖ¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¸©¤Ë¡×
¡¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï£²£³Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¤¬´ØÅìÂè°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤Ë±äÄ¹£±£°²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¡¢£²¡½£±¤Ç¾¡Íø¡£²Æ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¼Â¤Ë£¶£¸Ç¯¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëµþÅÔÀª¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±£¹£µ£¶Ç¯¤ÎÊ¿°Â¡Ê¸½Î¶Ã«ÂçÊ¿°Â¡Ë¤ÎÀ©ÇÆ°ÊÍè¡¢µþÅÔÀª¤Ï£¸£±Ç¯µþÅÔ¾¦¡¢£¹£·Ç¯Ê¿°Â¡¢£¹£¸Ç¯µþÅÔÀ®¾Ï¡¢£°£µÇ¯µþÅÔ³°ÂçÀ¾¤È£´ÅÙ¤â·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ÇÇÔ¤ì¡¢½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¾®ËÒ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à½ÐÈ¯Á°¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯¶¯¤¤µþÅÔ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤ªÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤âµþÅÔÀ®¾Ï¤Ç¸½Ìò»þÂå¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¹Ã»Ò±à¤ËÄ©¤àÃæ¤Ç¡¢µþÅÔ¤¬½àÍ¥¾¡¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢·è¾¡¤Ç¾ï¤Ë¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤âÊª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤«¤é¸«¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ï¤¬Êì¹»¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¤Î¹â¹»¤Ç¤ÏÎ¶Ã«ÂçÊ¿°Â¤¬ºÇÂ¿£³£´²ó¤Î½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏµþÅÔ¹ñºÝ¤ÎÂæÆ¬¤â¤¢¤ê¡¢ÀªÎÏ¿Þ¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ËÒ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµþÅÔ¡Ê¤Î³Ø¹»Æ±»Î¡Ë¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¥¦¥Á¤Î¥ì¥Ù¥ë¤âÉ¬Á³Åª¤Ë¾å¤¬¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢µþÅÔ¤ÎÌîµå³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ÀÆàÀî¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Âçºå¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ·ãÀï¶è¤ÇÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¤é¹Ã»Ò±à¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¹Ô¤±¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸©¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ËÍ¤âµþÅÔ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¾¹»¤µ¤ó¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤âµþÅÔ¤¬¶¯¤¤¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡£µþÅÔ¤òÁ´¹ñ¤Ç°ìÈÖ¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¸©¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÃæ¤Ç£¶£°Ç¯´Ö¤ÎÅìµþ¤òÄ¶¤¨¤ÆºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿µþÅÔ¡£º£²óÍ¥¾¡¤·¤¿µþÅÔ¹ñºÝ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ëà¶¯¤¤µþÅÔá¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡£