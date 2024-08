◆初開催の「STARRZ TOKYO」テーマは「MUSIC&FASHION GALAXY」

【モデルプレス=2024/08/23】音楽とファッションが融合した新しい祭典「STARRZ TOKYO」(スターズトーキョー)が9月25日〜27日の3日間、東京・きゅりあん(品川区総合区民会館)で開催される。第3弾ラインナップとしてモデルの香音や伊藤桃々、“せいせい”こと田向星華などの出演が発表された。「STARRZ TOKYO」は、コロナ禍を経て文化の在り方までもが変わってしまった現代で、新しく輝く「STAR」をアーティスト、ファッション、ブランドなど様々な業界から発掘・集結した祭典を開催し、多くの人々と共有していきたいという考えで立ち上げられた。当日はアーティストライブやファッションショーなどが展開される予定。

◆香音・せいせい・伊藤桃々ら豪華出演者解禁

◆「STARRZ TOKYO」開催概要

テーマに据えた「MUSIC&FASHION GALAXY」は、数え切れないほどの「STAR」が散りばめられた煌びやかな「銀河=GALAXY」と、15世紀にスペインで生まれた言葉で「祝福」を意味する「Gala」のダブルミーニングとなっており、音楽とファッションのコンテンツを軸に、観客と「特別で盛大な祭典」を楽しみ、共に「GALAXYを作り出す」という想いが込められた。モデルとして松川菜々花、伊藤桃々、松川星、バンダリ亜砂也、さくら、せいせい(田向星華)らの出演が決定。追加となった27日公演には、モデルの香音がスペシャルゲストとして出演することが解禁された。◯9月25日(水)アーティスト:あみか(フォーエイト48)/荒井麻珠/UNLAME/ideal peco/稲場愛香/STU48/OCHA NORMA/仮面女子/SAKURA GRADUATION/SAKURA DOLL/芹澤優/高嶺のなでしこ/Chego/TEAM SHACHI/Devil ANTHEM./HATEandTEARS/#2i2/NEO JAPONISM/Hey!Mommy!/Peel the Apple/フジコーズ/ほくりくアイドル部/WHITE SCORPION/わーすた/Onephonyスペシャルゲスト:貴島明日香モデル:秋本帆華(TEAM SHACHI)/あみか(フォーエイト48)/アユリ(feelNEO)/ALLY(WHITE SCORPION)/石田 みなみ(元STU48)/伊藤桃々/上ノ堀結愛/荻野由佳/沖侑果(元STU48)/金子みゆ/黒嵜菜々子(Peel the Apple)/こもりやさくら/作島藍(Hey!Mommy!)/佐藤ノア/重川茉弥/小蘭るう/SUZUKA(UNLAME)/涼那/芹澤優/曽川咲葵(STU48)/田島 櫻子(Onephony)/土居麗菜/仲本愛美/凪乃瑚々奈(LarmeR)/七海花菜(LarmeR)/西村歩乃果/猫宮まつり(XNDURE)/橋本侑芽(Devil ANTHEM.)/haruka(chego)/HANNA(WHITE SCORPION)/HINANO(UNLAME)/深瀬美桜/福住真里/藤咲まりな(Hello Youth)/益田 珠希(マジカル・パンチライン)/松川菜々花/まる/宮内凛/三好佑季/森みはる/ゆうか(カラフルスクリーム)/ゆうゆ/吉井美優/吉田彩良(STU48)/らな/りゅうと(choco)◯9月26日(木)アーティスト:安藤祐輝/UNDEЯ DOG/VORTEX/ORβIT/カラフルダイヤモンド/K.K./SOUTH BLUE/Crimson Crat Clan/JAM HEADS/杉本琢弥/Scapegoat/Seven Deuce/双極スペクトラム/BMK/Poltergergeist/NOCO/8iper/BUGVEL/VALSHE/BOYS AND MEN/BLACKIRIS/UNiFY/リアルピース/RIKU/0.1gの誤算/WORLD LAUGHスペシャルゲスト:藤井サチモデル:相塲星音(りのん)/赤色時雨(双極スペクトラム)/Ema(EmaEri)/Eri(EmaEri)/折田 凉夏/河村 友雪 (0.1gの誤算)/倉田 乃彩/椚三波斗(9bic)/斎藤恭代/さくら/サラハ/SHUNYA(ORβIT)/Jona/せいせい(田向星華)/田嶋はる(双極スペクトラム)/田中楓馬(8iper)/中島結音/ななし。/バンダリ 亜砂也/HEECHO(ORβIT) /水田 魔梨 (0.1gの誤算)/水原匡也(7m!n)/森みはる/山粼心/吉川巧巳(8iper)/RAIRA(BUGVEL)/りょうま/りんか◯9/27(金)アーティスト:AVAM/XNDURE/きみとバンド/CYBERJAPAN DANCERS/SCRUMBLE SMILE/TiiiMO/にっぽんワチャチャ/feelNEO/MAGMAZ/Maison de Queen/Onephonyスペシャルゲスト:香音【開催日時】◯2024年9月25日(水)11:00 OPEN/11:30 START(予定)◯2024年9月26日(木)11:00 OPEN/11:30 START(予定)◯2024年9月27日(金)11:00 OPEN/11:30 START(予定)【会場】きゅりあん(品川区総合区民会館)【公式サイト】https://starrz.tokyo/【公式X】https://x.com/starrz_tokyo【公式Instagram】https://www.instagram.com/starrz_tokyo/【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@starrz0925【チケット】VIP席:先行 9,900円(税込)/プレゼント付き通常席:先行 5,900円(税込)27日通常チケット:3,900円(税込)【EVENTIFY】https://www.funity.jp/tickets/sttokyo/show/sttokyo24/3/3【チケットぴあ】https://w.pia.jp/t/starrz-tokyo/◯先行販売第1弾※終了2024年7月19日(金)18:00〜2024年07月28日(日)23:59 ※8月3日(土)より順次当落発表予定◯先行販売第2弾2024年8月16日(金)18:00〜2024年08月28日(水)23:59 ※9月5日(木)より順次当落発表予定◯⼀般販売2024年9月13日(金)10:00〜 ※先着・売り切れ次第終了(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】