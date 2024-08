韓国の7人組グループ・ENHYPENが23日、『ポケットモンスター』シリーズの音楽プロジェクト「Pokemon Music Collective」とのコラボで昨年7月に配信リリースした「One and Only」のリミックスバージョン、「One and Only(PIKA PIKA Remix)」を配信リリースするとともにミュージックビデオ(MV)を公開した。「Pokemon Music Collective」は、『ポケットモンスター』シリーズのゲームサウンドをもとに新しい音楽を世に届けるというコンセプトで、さまざまなジャンルで活躍するアーティストが楽曲を制作しリリースする音楽プロジェクト。ENHYPENは昨年7月、プロジェクト第2弾として「One and Only」を配信したが、今回「One and Only(PIKA PIKA Remix)」を配信リリース、MVを公開した。

リミックス・バージョンは、オリジナル版よりも『ポケットモンスター』シリーズの聴きなじみのあるゲームサウンドをふんだんに使用。一度でもプレイしたことがある人であれば懐かしさを感じるサウンドとなっている。ENHYPENは昨年から今年にかけ、ワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE'』『ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS'』でピカチュウと共演し、各地で相棒のように息ぴったりなパフォーマンスを披露してきた。MVでもピカチュウとのキュートな交流が詰め込まれている。※写真クレジット(P)(C)2024 Universal Music LLC.Published by Universal Music Publishing and Pokemon.Pokemon image & game sound:(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.TM,(R), and character names are trademarks of Nintendo.