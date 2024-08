コンバース『バック・トゥ・ザ・フューチャー』コラボスニーカー、タイトルロゴの総柄入り「オールスター」

コンバース(CONVERSE)は、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とのコラボレーションによるユニセックススニーカー2型を、2024年8月30日(金)より発売する。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とのコラボスニーカー

1985年に公開されて以来世界中で愛される、タイムトラベルを題材としたアメリカのSF映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』。今回のコラボレーションでは、“アメリカンヴィンテージ風のデザイン”を追求した「U.S. オリジネーター」のディテールを採用した「オールスター」をベースに、作品の世界観を落とし込んだ2型のスニーカーを用意する。

作中に登場する“ヴィンテージ風”オールスターをイメージ

「オールスター US MT HI / バック・トゥ・ザ・フューチャー」は、主人公のマーティがタイムスリップした世界で履いているオールスターをモチーフにしたデザイン。まるでマーティが実際に履きこんでいたかのような“ヴィンテージ風”の佇まいが特徴で、アッパーには特殊なウォッシュド加工とブリーチ加工、またテープとシューレースには汚し加工が施されている。

“日付プリント”をさりげなく配置

また作中に登場する、タイムマシーンがタイムスリップした日付を示す「タイムサーキット」をイメージした“日付プリント”を内側のテープに、映画タイトルのロゴをライニングにそれぞれさり気なくプリントするなど、細部にまでこだわった。

映画ロゴをアッパーに総柄でデザイン

一方、「オールスター US LG HI / バック・トゥ・ザ・フューチャー」は、アイコニックな映画のタイトルロゴを、アッパー全面に総柄でプリント。グラデーションカラーのロゴが際立つブラックと、ロゴをトーンオントーンで重ねてシンプルなデザインに仕上げたホワイトを用意する。

詳細

コンバース×『バック・トゥ・ザ・フューチャー』スニーカー

発売日:2024年8月30日(金)

サイズ(共通):22.0〜28.0、29.0、30.0cm

価格:14,850円

価格:

・「オールスター US LG HI / バック・トゥ・ザ・フューチャー」14,850円

・「オールスター US MT HI / バック・トゥ・ザ・フューチャー」14,300円



【問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL:0120-819-217 月〜金曜日(土日・祝日を除く) 9:00〜18:00



© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

