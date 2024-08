Pefumeのあ~ちゃんが自身のInstagramにて、お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜とともに『KARA THE 5th JAPAN TOUR 2024 “KARASIA”』へ行ったことを報告。テンションの上がったふたりの記念ショットのほか、大好きなKARAメンバーとの写真も公開した。

写真:KARAライブに感激した様子を伝えたあ~ちゃんと近藤

■あ~ちゃん「御光が差してた。感動しました」

「私たちの青春」と語る、あ~ちゃん。

中央にKARAメンバーのカン・ジヨン、その左にあ~ちゃんと右に近藤が並んだ3ショットに始まり、KARAメンバーとの記念ショットを公開。

ジヨンが腕を伸ばしてセルフィーで撮っているような写真(1、2枚目)から、両手でハートを作ったハン・スンヨンと顔ハートのパク・ギュリも加わった5人での集合ショット(3枚目)やピンクの耳とリボンがキュートなキャラクターカチューシャをしたホ・ヨンジンとの集合ショット(4枚目)など、KARAメンバーとの仲の良い様子が伝わってくる写真が続いた。

さらに「ハラちゃんのパートをジヨンちゃんがうたって、ヨンジちゃんがうたって。4人になってからのうたをニコルちゃんジヨンちゃんもうたって踊って。今はそんな歴史もぜんぶまるごと抱きしめて、みーんなで舞台に立ちパワー張るステージ。全てを経て、それでもステージに立つ、KARAでカムバックを選んでくれたメンバーみんなの想いに、いろんな瞬間に涙が出ました。。御光が差してた。感動しました」と自身の想いを綴る、あ~ちゃん。

最後は「ヨンジちゃんKARA10周年おめでとう。ずっとKARAと名乗り続けて守ってくれてありがとう。お祝いはまたあそこでお抹茶で乾杯しよっ。KARA is forever in my heart」と締めくくり、KARAへの愛を爆発させた。

なお、KARAのヨンジンは「うれしい♡♡♡♡」、ジヨンは「最高だよん♡♡」と本投稿のコメント欄に登場。さらに、ジヨンは自身のInstagramのストーリーズでも「あーちやん、はるなさん♡大好き! コンサート観には来てくれてありがとうね」(原文そのまま)と感謝のメッセージをおくった。

■近藤春菜もあ~ちゃんとの2ショットを投稿

あ~ちゃんの投稿5~6枚目にあった、ライブのチケットを持った近藤春菜とあ~ちゃんが並んで笑顔を見せている写真は、近藤春菜のInstagramにも投稿されており、ふたりの笑顔からはどれだけこの日を待ちわびたことか、KARAへの愛の大きさがうかがえる。

近藤春菜は「#KARAがそこにいて泣けた」「#ライブやってくれてありがとう」とハッシュタグをもちいて、メンバーのカムバックに対する感謝と同じ空間を共有することができた感動を表現した。

■あ~ちゃん&ギュリ&スンヨンは1988年~89年早生まれの同学年

KARAが2010年に日本デビューした当初から親交を深め、あ~ちゃんはハリセンボン・近藤春菜とともに、KARAに会うために韓国へ行き、KARAが案内したというエピソードもあるほどの仲だ。

そんな彼女たちの記念ショット、そして想いの溢れたあ~ちゃんのメッセージが綴られた投稿ということで、注目を集めている。

▼Perfumeあ~ちゃん × KARA