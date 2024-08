株式会社コジマプロダクション(以下、コジマプロダクション)は、一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)が主催する「東京ゲームショウ 2024(TGS2024)」へ物販ブースを出展。さらに、「TGS2024 イベントステージ」にてPS5用ソフトウェア『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』のトークショーを開催する。※以下、リリースより引用。

●TGS2024イベントステージ「PlayStation Presents『DEATH STRANDING 2』Special Stage!!」コジマプロダクションが贈る、A HIDEO KOJIMA GAME 最新作 PlayStation5用ソフトウェア『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』のトークショーを「TGS2024 イベントステージ」にて実施致します。メインパーソナリティには小島秀夫監督とTGS2024オフィシャルサポーターの三浦大知さんが務め、様々な豪華ゲストたちとともに最新作に関する様々なトークテーマに挑みます。・ステージ名:「PlayStation Presents『DEATH STRANDING 2』Special Stage!!」・取扱ゲームタイトル: 『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』・ステージ日時:9月29日(日)10:30 ~ 11:30・エリア情報:展示ホール 1 TGS 2024 イベントステージ・出演者情報(敬称略):・小島秀夫・三浦大知・津田健次郎・水樹奈々・杉田智和・若山詩音・ニコラス・ウィンディング・レフン●KOJIMA PRODUCTIONS 物販エリア出展情報スタジオ・タイトルの各種商品を販売致します。アパレルや雑貨など、東京ゲームショウ2024から販売開始となる新商品をはじめとした多数のラインナップを取り揃え、皆さまのお越しをお待ちしております。・エリア情報:物販エリア [11-W02]・販売商品情報は、コジマプロダクション公式 SNS にて随時公開致します。公式エックスアカウント(@KojiPro2015):https://x.com/KojiPro2015東京ゲームショウ2024は、東京・幕張メッセにて2024年9月26日(木)〜9月29日(日)開催。