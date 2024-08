カン・ドンウォン主演の映画「憑依」本編映像が解禁！「パラサイト」のパク・ミョンフン＆イ・ジョンウンが再共演

昨年韓国で公開され、公開初日から6日間連続で観客動員数第1位を記録し人々の話題をさらった「천박사 퇴마 연구소: 설경의 비밀(原題)」が、邦題を「憑依」として、2024年9月6日(金)より新宿ピカデリーほか全国で公開される。

主演を演じたのは、「ベイビー・ブローカー」「新感染半島 ファイナル・ステージ」で知られる俳優カン・ドンウォン。同名タイトルの人気ウェブトゥーン原作のホラーを見事に映像化したのは、「別れる決心」「パラサイト 半地下の家族」などで助監督として経験を積んだキム・ソンシク監督。数々の傑作を世に送り出してきたパク・チャヌク監督も「一味違っていた」と未体験の恐怖を絶賛! 古くから人間の体を転々としながら霊力を狩る悪鬼が、人間を器(うつわ)に次々と憑依して襲い来る、いつどこで誰に憑依するか分からない、予測不能な韓国発の“新感覚”憑依ホラーエンターテイメントとなっている。この度、本作より新たな本編映像が解禁となった。解禁された本編映像は、チョン博士(カン・ドンウォン)と助手のインベ(イ・ドンフィ)が、“娘が突然豹変した”という悩みを持つ夫婦の家を訪ねるシーン。霊が全く視えないインチキ祈祷師のチョン博士は、助手のインベと共に言葉巧みに依頼人を騙し、除霊と称した儀式でお金を儲けていた。そんなある日、依頼人の裕福な夫婦の元へ訪れたふたりを待っていたのは、「パラサイト 半地下の家族」で地下室夫婦を演じたパク・ミョンフンとイ・ジョンウン。前出の作品でポン・ジュノ監督の助監督を務めていた、本作のキム・ソンシク監督は「ポン・ジュノ監督が試写会で私の後ろに座っていて、そのシーンですごく笑っていた」と語り、「地下室夫婦には個人的な思いを持っていたので、彼らがもしも生まれ変わったら幸せであってほしいという願いを反映させた。劇中に登場する家も『パラサイト 半地下の家族』に出てくる豪邸に似ているようにした」とその秘話を明かした。併せて解禁されたメイキングカットでは、笑顔で撮影に挑む幸せそうな夫婦の姿が映し出されている。そんな彼らがカメオ出演する本作は、いつどこで誰に憑依するか分からない、予測不能な韓国発の“新感覚”憑依ホラーエンターテイメントに仕上がっている。

■作品情報

映画「憑依」

2024年9月6日(金)新宿ピカデリーほか全国ロードショー



監督:キム・ソンシク「パラサイト 半地下の家族」「別れる決心」助監督

出演:カン・ドンウォン「ベイビー・ブローカー」、ホ・ジュノ「モガディシュ 脱出までの14日間」、イ・ソム「キル・ボクスン」、イ・ドンフィ「カジノ」、キム・ジョンス「キングメーカー 大統領を作った男」 、パク・ソイ「ただ悪より救いたまえ」他



2023年/韓国/98分/5.1ch/シネスコ/原題:천박사 퇴마 연구소: 설경의 비밀 /字幕翻訳:福留友子/提供:ツイン、hulu/配給:ツイン

(C) 2023 CJ ENM Co., Ltd., FILMMAKERS R&K ALL RIGHTS RESERVED



【STORY】

霊が全く視えないインチキ祈祷師のチョン博士(カン・ドンウォン)は助手のインベ(イ・ドンフィ)と共に言葉巧みに依頼人を騙し、除霊と称した儀式でお金を儲けていた。ある日、ユギョン(イ・ソム)という若い女性から悪霊に取り憑いた妹(パク・ソイ)を助けて欲しいという依頼を受ける。いつものように偽の除霊を行おうとすると、妹の人間離れした動きと気配からチョン博士の持っていた鈴と七星剣が反応する。実はチョンは伝統ある祈祷師の末裔で、過去に起きた忌まわしい出来事により素性を隠して生きていた。チョンとユギョンはさらわれた妹を取り返す為に悪霊と対峙するが、霊の正体は古くからいる悪鬼で人間を器(うつわ)に次々と憑依して襲い来る。いつどこで誰に憑依するか分からない恐怖のなか、やがてチョン自身にまつわる重大な秘密も明らかとなり……。



