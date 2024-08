◆ボイメン、東海出身メンバーで構成の5人

【モデルプレス=2024/08/23】音楽とファッションが融合した新しい祭典「STARRZ TOKYO」(スターズトーキョー)が9月25日〜27日の3日間、東京・きゅりあん(品川区総合区民会館)で開催される。ここでは、26日公演に出演するBOYS AND MEN(ボイメン)を紹介する。BOYS AND MENは、2010年に東海地方出身・在住のメンバーで結成されたエンタテインメント集団で結成14年目。略称はボイメン。歌やダンス、演劇公演、メディア出演など、多岐にわたる活動で人気を集めている。

◆ボイメン、俳優・バラエティーでも活躍

◆初開催の「STARRZ TOKYO」テーマは「MUSIC&FASHION GALAXY」

◆STU48、OCHA NORMA、BOYS AND MENら豪華アーティストが解禁

◆「STARRZ TOKYO」開催概要

結成当初から「変形学ラン姿のヤンキースタイル」をトレードマークとし、東海地方を中心に活動を開始。その後、全国展開を目指し、精力的に活動の場を広げていった。メンバーは、田村侑久、辻本達規、本田剛文、平松賢人、吉原雅斗の5人で構成されており、それぞれが個性的な魅力を発揮している。音楽活動だけでなく、俳優やタレントとしても幅広く活躍。メンバー主演のドラマ『なぜ東堂院聖也16歳は彼女が出来ないのか?』(名古屋テレビ放送/2014)や映画『サムライ・ロック』(2015)、『復讐したい』(2016)などに出演し、演技力も高く評価されている。また、冠バラエティ番組『ボイメン☆騎士』(中京テレビ/2014〜2015)や『忍者ボイメンくん 〜昇龍道で修行でござるよ〜』(東海テレビ/2015)を持ち、バラエティにも多数出演した。2015年には日本ガイシホールで1万人規模のワンマンライブを成功。2020年はBOYS AND MENにとって結成10周年のアニバーサリーイヤーであり、2021年には、東京・日本武道館でのワンマンライブを成功させ、さらなる飛躍を遂げた。さらに、名古屋観光特使を務めるなど、地域にも貢献。近年では、タイを中心にアジア進出も視野に入れた活動を展開しており、国内外で注目を集めている。「STARRZ TOKYO」は、コロナ禍を経て文化の在り方までもが変わってしまった現代で、新しく輝く「STAR」をアーティスト、ファッション、ブランドなど様々な業界から発掘・集結した祭典を開催し、多くの人々と共有していきたいという考えで立ち上げられた。当日はアーティストライブやファッションショーなどが展開される予定。テーマに据えた「MUSIC&FASHION GALAXY」は、数え切れないほどの「STAR」が散りばめられた煌びやかな「銀河=GALAXY」と、15世紀にスペインで生まれた言葉で「祝福」を意味する「Gala」のダブルミーニングとなっており、音楽とファッションのコンテンツを軸に、観客と「特別で盛大な祭典」を楽しみ、共に「GALAXYを作り出す」という想いが込められた。注目のライブアクトには、BOYS AND MENのほか、STU48、WHITE SCORPION、OCHA NORMA、高嶺のなでしこ、芹澤優、ORβIT(オルビット)など、多岐にわたり活躍しているアーティストが勢揃い。今後、追加アーティストや出演モデルも順次発表されていく。◯9月25日(水)アーティスト:あみか(フォーエイト48)/荒井麻珠/UNLAME/ideal peco/稲場愛香/STU48/OCHA NORMA/仮面女子/SAKURA GRADUATION/SAKURA DOLL/芹澤優/高嶺のなでしこ/Chego/TEAM SHACHI/Devil ANTHEM./HATEandTEARS/#2i2/NEO JAPONISM/Hey!Mommy!/Peel the Apple/フジコーズ/ほくりくアイドル部/WHITE SCORPION/わーすた/Onephonyスペシャルゲスト:貴島明日香◯9月26日(木)アーティスト:安藤祐輝/UNDEЯ DOG/VORTEX/ORβIT/カラフルダイヤモンド/K.K./SOUTH BLUE/Crimson Crat Clan/JAM HEADS/杉本琢弥/Scapegoat/Seven Deuce/双極スペクトラム/BMK/Poltergergeist/NOCO/8iper/BUGVEL/VALSHE/BOYS AND MEN/BLACKIRIS/UNiFY/リアルピース/RIKU/0.1gの誤算/WORLD LAUG Hスペシャルゲスト:藤井サチ【開催日時】◯2024年9月25日(水)11:00 OPEN/11:30 START(予定)◯2024年9月26日(木)11:00 OPEN/11:30 START(予定)◯2024年9月27日(金)11:00 OPEN/11:30 START(予定)【会場】きゅりあん(品川区総合区民会館)【公式サイト】https://starrz.tokyo/【公式X】https://x.com/starrz_tokyo【公式Instagram】https://www.instagram.com/starrz_tokyo/【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@starrz0925【チケット】VIP席:先行:9,900円(税込)/プレゼント付き通常席:選考:5,900円(税込)【EVENTIFY】https://www.funity.jp/tickets/sttokyo/show/sttokyo24/3/3【チケットぴあ】https://w.pia.jp/t/starrz-tokyo/◯先行販売第1弾※終了2024年7月19日(金)18:00〜2024年07月28日(日)23:59 ※8月3日(土)より順次当落発表予定◯先行販売第2弾2024年8月16日(金)18:00〜2024年08月25日(日)23:59 ※8月31日(土)より順次当落発表予定◯⼀般販売2024年9月13日(金)10:00〜 ※先着・売り切れ次第終了(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】