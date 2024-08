ムーミンバレーパークにて、秋を楽しむ期間限定イベント「ムーミンバレーパークのハーベスト」を開催。

心地よい季節となった「芸術の秋」は、湖畔の自然の美しさと『ムーミン』のアートが融合し、新設された入り江のテラスで「おとなのアートテラス」が楽しめます☆

ムーミンバレーパーク「ムーミンバレーパークのハーベスト 2024」

開催期間:2024年9月13日(金)〜10月27日(日)

四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から『ムーミン』の物語を体験することできるテーマパーク「ムーミンバレーパーク」

「ムーミン」一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。

ムーミンバレーパークで秋を楽しむイベント「ムーミンバレーパークのハーベスト」を2024年も開催。

2024年のテーマは、秋に収穫できるかぼちゃや果物をイメージした「実りの秋のハーベスト」と小説『ムーミンパパの思い出』

2つのテーマをコンセプトに、秋ならではの演出が楽しめるイベントです☆

入り江のテラス「おとなのアートテラス」

2024年7月19日にオープンした「入り江のテラス」に、新たなエリアが登場。

夏に先行してオープンしたエリアとは対照的に、ハーベストの期間中は「おとなのアートテラス」として水辺と「ムーミン」のアートが調和しした空間が演出されます。

晩夏から初秋の移ろいを感じる避暑スペースとして利用できる、おとなの方がくつろげる癒やしの空間を創出。

椅子に座って水辺の景色を楽しんだり、アートに触れてゆったりとした時間を過ごすことができます。

小説『ムーミンパパの思い出』に登場する「ヨクサル」に触れて物語の世界に浸ろう

若き「ムーミンパパ」の冒険仲間で、「スナフキン」の父である「ヨクサル」

マイペースでふだんは寝てばかりいますが、何かを禁止されるのが大嫌い。

猫のような目をしていて、古ぼけた帽子に紐を飾っています。

おとなのアートテラスでは、そんな「ヨクサル」をテーマに、友情・家族愛が描かれたアートパネルや、「ヨクサル」が登場する小説『ムーミンパパの思い出』のシーンに触れて、ゲストを物語の世界へ導きます。

アートを身近に感じたあとは、海のオーケストラ号で冒険の物語を追体験したり、ライブラリー カフェを訪れて原作を読みながら過ごすなど、さらにムーミンバレーパークで満喫した1日を体験できます。

りんごをイメージしたバルーンデコレーションが登場

秋の心地よい湖畔には、りんごをイメージしたバルーンデコレーションが登場。

湖畔の豊かな自然の中、心地よい秋の澄んだ青空とりんごをイメージしたバルーンデコレーションのコントラストが、パークの奥へと続く道を行きかうゲストの目を楽しませます。

「ムーミントロール」と仲間たちと一緒に、秋の収穫をお祝いできるスポットです。

イベント限定グッズ/季節限定メニュー

イベント限定ロゴを使用したグッズやアートラテなど、季節限定メニューが登場。

八天堂の「くりーむパン」がオリジナルデザインパッケージで限定販売されるほか、人気のアートラテに「ムーミンバレーパークのハーベスト」限定デザインが登場します

テイクアウトフードスタンド「くりーむパン りんご」

販売店舗:テイクアウトフードスタンド

八天堂の「くりーむパン」がオリジナルデザインパッケージで登場。

しっとりふんわり柔らかな生地の中に八天堂特製のクリームと、青森県産りんごを使ったりんごフィリングが2層仕立てでつめこまれています。

ひと口食べるとりんごの優しい甘みと爽やかな酸味が広がるベーカリーです。

ライブラリー カフェ「ムーミンバレーパークのハーベスト 限定アートラテ」

価格:700円(税込)

販売店舗:ライブラリー カフェ

人気のアートラテに「ムーミンバレーパークのハーベスト」限定デザインが登場。

小説『ムーミンパパの思い出』にも登場する「スナフキン」の父「ヨクサル」が描かれています。

ワークショップ・ウィークエンド

開催日:2024年9月14(土)、15日(日)、16日(月祝)、21日(土)〜23日(月祝)、28日(土)、29日(日)、10月13日(日)、14日(月祝)、26日(土)、27日(日)

内容「レザーストラップづくり」「ぬいぐるみづくり」 ほか

ムーミンバレーパークの秋のイベント「ハーベスト」をさらに満喫できる『ワークショップ・ウィークエンド』を週末を中心に開催。

豊かな自然を背景に、ワークショップ体験を通して芸術の秋を楽しむことができます。

ムーミン谷の湖上花火大会〜秋〜

開催日:2024年10月27日(日)までの土日祝日

開催時間:18:30〜 約5分間

※16:00から利用可能なナイトパスも販売されます

幻想的なライトアップと湖により織り成す大迫力の「ムーミン谷の湖上花火大会〜秋〜」を開催。

間近で打ち上げられる花火がムーミンバレーパークオリジナルソングに合わせて、秋の夜空に華やかな彩りを添えます。

湖上花火となりますので、ムーミンバレーパーク内 飛行おにのジップラインアドベンチャー受付付近や水浴び小屋付近から観覧するのがオススメです。

※少雨決行、強風荒天中止

※中止情報についてはメッツァ公式サイト、公式SNSで告知されます

おとなのアートテラスで、『ムーミン』の物語の世界に触れて過ごす秋のスペシャルイベント。

ムーミンバレーパークの『ムーミンバレーパークのハーベスト』は、2024年9月13日より開催です☆

© Moomin Characters TM

※画像はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大きなりんごのバルーンデコレーションや「ヨクサル」のアートパネル!ムーミンバレーパークのハーベスト 2024 appeared first on Dtimes.