ZEROBASEONE、初のワールドツアーのソウル公演を日本全国の映画館にてライブビューイング決定！

2024年9月21日(土)に、韓国で行われるZEROBASEONEのワールドコンサートのソウル公演、「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] in Seoul」のライブビューイングが行われる。韓国で2023年7月に、2024年3月には日本でデビューしたZEROBASEONEは、世界中で絶大な人気を誇るK-POP第5世代を代表するグループだ。今年は、米国グラミーミュージアム「Global Spin Live」、中国の「2024 TMEA 5th Tencent Music Entertainment Awards」、K-POPスーパーフェスティバル「KCON LA2024」を成功させ、今月開催された「SUMMER SONIC 2024」に初出演した。

デビュー以来、初のアリーナ級ワールドツアーとなる公演は、9月20日〜22日・韓国のKSPO DOMEでの3公演を皮切りに、シンガポール、バンコク、マニラ、ジャカルタ、マカオ、日本(愛知、神奈川)など全8都市で14公演を行う予定だ。今回実施するライブビューイングは、9月21日(土)の韓国公演の模様をお届けする。チケットは、チケットぴあにて8月24日(土)12時より発売。初のワールドツアーをいち早く味わえる特別な時間をお見逃しなく。

■公演概要

「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN SEOUL ライブビューイング」

【上映日時】

2024年9月21日(土)18:00上映開始

本会場:韓国・ソウル KSPO DOME

※上映開始時間は変更になる可能性がございます。



【会場】

日本全国47都道府県131ヶ所の映画館

※開場時間は映画館によって異なります。



【チケット料金】

5,900円(全席指定/税込)

※未就学児はご入場いただけません。あらかじめご了承ください。

※プレイガイド販売枚数制限:お一人様4枚まで

※一般発売以降の販売では、座席の種類により追加料金を頂戴する場合がございます。



【チケット販売日程】

ぴあプレリザーブ販売:2024年8月24日(土)12:00〜9月1日(日)23:59

一般販売:2024年9月14日(土)10:00〜9月19日(木)22:00



主催/主管:(株)CJ ENM、WAKEONE

日本チケット販売協力:ぴあ株式会社