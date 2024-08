「ハリー・ポッター カフェ」“バック・トゥ・ホグワーツ”新メニュー、4寮着想のパンナコッタパフェ

東京・赤坂の「ハリー・ポッター カフェ」から、「バック・トゥ・ホグワーツ」に着想を得た新メニューが登場。2024年8月30日(金)より順次、期間限定で提供される。

“ホグワーツへ帰る日”&各寮イメージの新メニュー

『ハリー・ポッター』魔法ワールドの世界が赤坂エリアに期間限定オープンするのに伴い、赤坂Bizタワーに誕生した「ハリー・ポッター カフェ」。今回は、ホグワーツ魔法魔術学校の生徒たちが新学期を迎え、9月1日の学校へ戻る日「バック・トゥ・ホグワーツ」に着想を得て、それぞれの寮をイメージした新メニューとグッズを展開する。

カラフルなソースで仕上げたパフェ

注目は、グリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクローそれぞれの寮をイメージし、カラフルなソースで仕上げたパフェだ。たとえば「グリフィンドール パフェ」は、パンナコッタやバニラとカシスのアイス2種をベースに、ベリーソースをかけている。

また、スリザリンとハッフルパフ、レイブンクローは、いずれもパンナコッタやバニラとヨーグルトのアイス2種がベース。スリザリンはキウイソース、ハッフルパフはレモンソース、レイブンクローはブルーのヨーグルトクリームをかけて、色鮮やかなビジュアルに仕上げた。

フルーツやハーブのノンアルコールカクテル

フルーツやハーブなどを用いて、4寮を表現したノンアルコールドリンクもラインナップ。大胆さを持つグリフィンドールをイメージし、フルーツとスパイスを効かせた「グリフィンドール ドリンク」、野心あふれるスリザリンをイメージし、緑のハーブでグラスいっぱいを埋め尽くしたミントとライムの「スリザリン ドリンク」などを楽しめる。

なおドリンクはパフェとのセット販売のみとなり、各ドリンクごとに販売期間が異なる。好みの組み合わせを狙ってカフェを訪れるのがおすすめだ。

4寮を象徴する動物モチーフのスプーン

オリジナルグッズでは、4寮を象徴する動物を描いたスプーンが登場。ライオン、サーペント、アナグマ、ワシのシルエットが、それぞれの寮のイメージカラーで描かれている。



【詳細】

「ハリー・ポッター カフェ」新メニュー&グッズ

販売期間:2024年8月30日(金)〜順次

■メニュー

・パフェ(グリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクロー) 各1,790円

・セットメニュー(ドリンクとパフェのセット) 各2,990円

[グリフィンドール/ハッフルパフ] 8月30日(金)〜9月12日(木)

[スリザリン/レイブンクロー] 9月13日(金)〜9月26日(木)

[グリフィンドール/レイブンクロー] 9月27日(金)〜10月10日(木)

[スリザリン/ハッフルパフ] 10月11日(金)〜10月24日(木)

[グリフィンドール/スリザリン] 10月25日(金)〜10月31日(木)

■グッズ

・スプーン 各880円



<店舗情報>

住所:東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー 1階

営業時間:11:00〜22:00(ラストオーダー21:30)

年間休日:不定休



All characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)

