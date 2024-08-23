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DDC Display Data Channel
E-DDC Enhanced - Display Data Channel
EDID Extended Display Identification Data
DisplayID
DDC¤Ï¡¢VGA¥³¥Í¥¯¥¿¤Î¶õ¤¥Ô¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î»ÅÍÍ¤òPCÂ¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢DDC/E-DDC¡Ê°Ê²¼DDC¤ÈÎ¬µ¤¹¤ë¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÆâÂ¢ROM¤òI2C¤ÇÅÁÁ÷¤¹¤ëÊªÍýÅª¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÅÁÁ÷¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤Î¹½Â¤¡ÊEDID structure¡Ë¤òÄê¤á¤ë¤Î¤¬EDID/E-EDID¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢EDID/E-EDID¤Ï¡¢¸å·Ñ¤Î»ÅÍÍ¤È¤·¤ÆDisplayID¤¬ºöÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
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$x=Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\DISPLAY\' -Recurse -Include 'Device Parameters' -ErrorAction SilentlyContinue | %{$t=$_.GetValue('EDID');if($t -ne $null) { [pscustomobject] @{ VPCode=($_.Name -split '\\')[5];InstanceID=($_.Name -split '\\')[6] ;EDID=$t }} }
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EDID structure¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢VESA¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡ÖVESA ENHANCED EXTENDED DISPLAY IDENTIFICATION DATA STANDARD Release A, Revision 2¡×¤ËµºÜ¤¬¤¢¤ë¡£¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¡¢VESA¤ÎFREE¡¡STANDARDS¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ë¥ê¥ó¥¯¤«¤é¹Ô¤¦¡ÊÍ×ÅÐÏ¿¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢EDID¤Ï¡¢»ÅÍÍ¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢EDID Structure¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Á°µ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢EDID Structure 1.4¡ÊEDID Structure Version 1, Revision 4)¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢±Ñ¸ì¤ÎWikipedia¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËExtended Display Identification Data¤Î²òÀâ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤¿Êý¤¬¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
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Function monsize($x) {return ([Math]::Round([Math]::Sqrt([Math]::Pow($x.EDID[21],2)+[Math]::Pow($x.EDID[22],2))/2.56 ,1))}
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