クールポコ。などお笑い芸人6組と常滑市の子どもたちコラボ！中京テレビ放送「夢をかなえるお笑いステージ」

中京テレビ放送「夢をかなえるお笑いステージ」

【「夢をかなえるお笑いステージ」開催概要】

開催日時:令和6年8月31日(土) 11時〜/14時〜/17時〜

令和6年9月1日(日) 11時〜/14時〜/17時〜

※時間が変更となる可能性があります

開催場所:中部国際空港第1ターミナル4階 イベントプラザ

(〒479-0881 愛知県常滑市セントレア1丁目1 セントレアビル4F)

中京テレビ放送は、令和6年度に市制70周年を迎えた愛知県常滑市にて、記念事業「夢をかなえるお笑いステージ」として令和6年8月31日(土)・9月1日(日)の2日間、常滑市の子どもたちと人気お笑い芸人6組によるコラボレーション企画を実施。

常滑市の小学校に通うおよそ40人の児童とコラボレーションネタを披露するのは、オジンオズボーン篠宮暁・クールポコ。・コウメ太夫・GONZO・ゆってぃ・リンダカラー∞の6組。

場所は、中部国際空港第1ターミナル4階のイベントプラザのステージにて開催。

当日4階イベントプラザは「24時間テレビ47」募金会場として、総勢24組のお笑い芸人によるお笑いネタライブ、アーティストステージ、地元企業による出展ブースなど、様々な企画を予定しています。

