¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ù¸½¼Â¤Ç50Êâ¿Ê¤à¤È¥²¡¼¥à¤â1Êâ¿Ê¤àÇû¤ê¥×¥ì¥¤!? Ä®ÅÄ»Ô¡ÁËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡õ¥Þ¥µ¥é¥¿¥¦¥ó¡Á¥¯¥Á¥Ð¥·¥Æ¥£¤òÌÜ»Ø¤¹1½µ´Ö¤ÎÄ¶»¶Êâ¤ò¤´¾Ò²ð
¡¡2024Ç¯8·î5Æü¡¢Ìó2¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ºÆ³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°²èÅê¹Æ¤äÀ¸ÊüÁ÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ç¤Ï¾ïÏ¢¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·µ¬Åê¹Æ¼Ô¤Ë¤è¤ëÆ°²è¤âÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÆÃ¼ì¤Ê¼Â¶·¥×¥ì¥¤Æ°²è¤òÂ¿¤¯Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿¾ïÏ¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥Þ¥µ¤µ¤ó¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ø¡ÚÅÌÊâ¥Ý¥±¥â¥ó¡Û¸½¼Â¤Ç50Êâ¿Ê¤à¤È¥²¡¼¥à¤¬1¥Þ¥¹¿Ê¤àÇû¤ê¡ÊPart¡¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ï6·î¤ËÅê¹Æ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¾ò·ï¤Î¤Ê¤«¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÇû¤ê¥×¥ì¥¤Æ°²è¡£
¡¡¥Þ¥µ¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¡ß¥Ò¥Þ¥ï¥êºÏÇÝ¡×¤ä¡Ö¥¸¥°¥¶¥°¥Þ¡ß¥´¥ß½¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤È¸½¼Â¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æ°²è¤òÂ¿¤¯Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¸½¼Â¤ÎÊâ¿ô¤È¥²¡¼¥àÆâ¤Î°ÜÆ°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Ï¸½¼Â¤Ç50Êâ¿Ê¤à¤È¥²¡¼¥àÆâ¤Ç1Êâ¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦Çû¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Þ¥µ¥é¥¿¥¦¥ó¤«¤é¥¯¥Á¥Ð¥·¥Æ¥£¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Çû¤ê¥×¥ì¥¤Æ°²è¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¸½¼Â¤Î50Êâ¡á¥²¡¼¥àÆâ¤Î1Êâ¤Ç¥Þ¥µ¥é¥¿¥¦¥ó¢ª¥¯¥Á¥Ð¥·¥Æ¥£¤ò°ÜÆ°
¡¡¥Þ¥µ¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¾¯¡¹ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Çû¤ê¥×¥ì¥¤Æ°²è¤òÂ¿¤¯Åê¹Æ¤¹¤ë¼Â¶·¼Ô¤Ç¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÆ±¤¸¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤é¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ï¡¼¥É¤ÊÇû¤ê¥×¥ì¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡£
¡¡¥¸¥°¥¶¥°¥Þ¤¬¡Ö¤â¤Î¤Ò¤í¤¤¡×¤·¤¿Ê¬¤À¤±¸½¼Â¤Ç¥´¥ß½¦¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼Â¤ÎÍ×ÁÇ¤È¥²¡¼¥à¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃ¼ì¤ÊÇû¤ê¥×¥ì¥¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Þ¥µ¤µ¤ó¤¬º£²óÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯4·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Çû¤ê¥×¥ì¥¤¤òÍÑ¤¤¤¿À¸ÊüÁ÷´ë²è¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸½¼Â¤Ç50Êâ°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ù¤Ç¤â1Êâ¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤È¥²¡¼¥àÆâ¤Î°ÜÆ°¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿Çû¤ê¡£
¡¡¼Â¶·¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢ËÜ´ë²è¤Ï°ÜÆ°¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿´ë²è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸½¼Â¤È¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤òÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¡£
¡¡¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¥Þ¥µ¥é¥¿¥¦¥ó¤«¤é¥¯¥Á¥Ð¥·¥Æ¥£¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¡¢¸½¼Â¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ÏÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤«¤é¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤éËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Þ¤ÇÅÌÊâ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ï¸½¼Â»þ´Ö¤Ç7Æü¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÏ¢Â³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÆü¤Ë¤Ï¸½¼Â¥Ñ¡¼¥È¡¦¥²¡¼¥àÆâ¤È¤â¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÜÉ¸¤Ë°ÜÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥µ¤µ¤ó¤¬²áµî¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤È¥²¡¼¥à¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¸½¼Â¥Ñ¡¼¥È¤È¥²¡¼¥à¥Ñ¡¼¥È¤ò¸ò¸ß¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¸½¼Â¥Ñ¡¼¥È¤È¥²¡¼¥à¥Ñ¡¼¥È¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¡£
¡¡´ë²èÃæ¤ÏÊâ¿ô·×¤Ç¥Þ¥µ¤µ¤ó¤Î°ÜÆ°¤ò¾ï¤Ë·×Â¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢50ÊâÊâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥²¡¼¥àÃ´Åö¼Ô¤¬¥²¡¼¥à¤òÁàºî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Êâ¿ô¤ÎÏ¢Æ°°Ê³°¤Ë¤âËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤ÎÀïÆ®¤ä°ÜÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿Áàºî¤Ï¥Þ¥µ¤µ¤ó¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ê¥²¡¼¥àÃ´Åö¼Ô¤¬¼Â¹Ô¡£
¡¡¸½¼Â¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¥¿¥¦¥ó¥Þ¥Ã¥×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤Î»ÈÍÑ¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶Ø»ß»ö¹à¤È¤·¤Æ¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÎ¢µ»¤Î»ÈÍÑ¡£°Õ¿ÞÅª¤Ê¥ê¥»¥Ã¥È¡¦Êý¸þÅ¾´¹¤Ï¶Ø»ß¡£°ÂÁ´¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¸½¼Â¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ÏÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
½éÆü¤«¤é38,000Êâ¤ÎÂçËÁ¸±¡ªÊâ¤¤¤ÆÊâ¤¤¤ÆÊâ¤¤Þ¤¯¤ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¼Â¶·
¡¡¸½¼Â¤È¥²¡¼¥àÆâ¤Î°ÜÆ°¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿ËÜ´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¤½¤Î½øÈ×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¶Ü¥öÃ«¸ø±à¡£½éÆü¤ÏÅìÂ¼»³»Ô¤È¥È¥¥ï¥·¥Æ¥£¤ËÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à¼Â¶·¤Ê¤Î¤ËÅê¹Æ¼Ô¤¬¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤»¤ºÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¶·¥×¥ì¥¤Æ°²è¤Ç¤Ï¤Þ¤º¸«¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤¬Â³¤¯ËÜ´ë²è¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Î¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿ôÊ¬¤È¤«¤«¤é¤ºÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤â°ì¶ìÏ«¡£¶Ü¥öÃ«¸ø±à¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¥Þ¥µ¤µ¤ó¤¬1550ÊâÊâ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈ¯À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥«¥Á¥å¥¦²ÃÆþ¤«¤é¤µ¤é¤Ë400Êâ¤Û¤É¤ò¿Ê¤à¤È¥é¥¤¥Ð¥ëÀï¤¬È¯À¸¡£¤³¤³¤Ç¤â±ó³Ö¤Ç¥²¡¼¥àÃ´Åö¼Ô¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥È¥ë¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤òÈäÏª¡£¥Þ¥µ¤µ¤ó¤ÈÃ´Åö¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤«¡×¡¢¡ÖµÒÀè¤Ë¸ýÆ¬¤Çµ¡³£¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë»þ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¤Ò¤¿¤¹¤éÊâ¤¤Ä¤ÄÅÙ¡¹¥²¡¼¥àÃ´Åö¼Ô¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ´ë²è¤ò¿Ê¤á¤ë¥Þ¥µ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ´ë²è¤Ï¸½¼Â¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Î°ÜÆ°¤³¤½¤¬¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÜ´ë²è¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤¤Êý°Ì¼§ÀÐ¤äÃÏ¿Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤«¤é¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥¢¥Ê¥í¥°¤ÊÊýË¡¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¥Þ¥µ¤µ¤ó¤ÏÆ»¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤ê¹©»öÃæ¤Î¶¶¤Ë¿ÊÏ©¤òÁË¤Þ¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤âÁø¶ø¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â³°´ë²è¤é¤·¤¯¥Þ¥µ¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤«ÃÎ¤é¤º¤«¼Ö¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¡¢Í§¿Í¤ÇÍÙ¤ê¼ê¤Î¤¿¤À¤Î¤ó¤µ¤ó¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â°ÜÆ°¤òÂ³¤±¤¿¥Þ¥µ¤µ¤ó¤Ï½éÆü¤À¤±¤Ç38,625Êâ¤ò°ÜÆ°¡£¸½¼Â¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ÏÅö½é¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¾®Ê¿»Ô¤ËÅþÃ£¤·¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¥È¥¥ï¥·¥Æ¥£ÅþÃ£¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê´ë²è¤Ë¶Ã¤¯¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½¼Â¤Î°ÜÆ°¤È¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ù¤Î°ÜÆ°¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤È¥¯¥Á¥Ð¥·¥Æ¥£¤Ø¤ÎÅþÃ£¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ËÜ´ë²è¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤ÇPart4¤Þ¤Ç¤¬Åê¹ÆºÑ¤ß¡£
¡¡¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ò¸ª¤Ë¾è¤»ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Þ¥µ¤µ¤ó¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤ò°ÜÆ°¤·¡¢²¿ÊâÊâ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î·ëËö¤ò¤¼¤ÒÆ°²è¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡¿ÉÙ»ÎÏÆ ¿åÌÌ
¡ÚÅÌÊâ¥Ý¥±¥â¥ó¡Û¸½¼Â¤Ç50Êâ¿Ê¤à¤È¥²¡¼¥à¤¬1¥Þ¥¹¿Ê¤àÇû¤ê¡ÊPart¡¡Ë
https://www.nicovideo.jp/watch/sm43902125