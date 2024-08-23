ユニットコムは8月23日、「Ryzen 9 9950X」「Ryzen 9 9900X」を搭載するBTOパソコンを発売した。構成をカスタマイズして注文できる。

iiyama PC、ラインナップに「Ryzen 9 9950X」「Ryzen 9 9900X」搭載PC追加

いずれもZen 5アーキテクチャを採用する最新プロセッサ。4nmプロセスで製造されて平均16%のIPC向上を実現している点が特徴で、iiyama PCではゲーミングPC LEVEL∞（レベルインフィニティ）とクリエイターPC SENSE∞（センスインフィニティ）から搭載モデルを発売する。

○LEVEL-R7B6-LCR99X-VTX

LEVEL-R7B6-LCR99X-VTX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：AMD Ryzen 9 9900X

メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]

グラフィックス：GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：424,800円

○SENSE-F0B6-LCR99W-XLX

SENSE-F0B6-LCR99W-XLX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：AMD Ryzen 9 9950X

メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]

グラフィックス：GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：619,800円