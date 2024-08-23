iiyama PC、ラインナップに「Ryzen 9 9950X」「Ryzen 9 9900X」搭載PC追加
ユニットコムは8月23日、「Ryzen 9 9950X」「Ryzen 9 9900X」を搭載するBTOパソコンを発売した。構成をカスタマイズして注文できる。
iiyama PC、ラインナップに「Ryzen 9 9950X」「Ryzen 9 9900X」搭載PC追加
いずれもZen 5アーキテクチャを採用する最新プロセッサ。4nmプロセスで製造されて平均16%のIPC向上を実現している点が特徴で、iiyama PCではゲーミングPC LEVEL∞（レベルインフィニティ）とクリエイターPC SENSE∞（センスインフィニティ）から搭載モデルを発売する。
○LEVEL-R7B6-LCR99X-VTX
LEVEL-R7B6-LCR99X-VTX
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen 9 9900X
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：424,800円
○SENSE-F0B6-LCR99W-XLX
SENSE-F0B6-LCR99W-XLX
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen 9 9950X
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：619,800円
iiyama PC、ラインナップに「Ryzen 9 9950X」「Ryzen 9 9900X」搭載PC追加
いずれもZen 5アーキテクチャを採用する最新プロセッサ。4nmプロセスで製造されて平均16%のIPC向上を実現している点が特徴で、iiyama PCではゲーミングPC LEVEL∞（レベルインフィニティ）とクリエイターPC SENSE∞（センスインフィニティ）から搭載モデルを発売する。
LEVEL-R7B6-LCR99X-VTX
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen 9 9900X
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：424,800円
○SENSE-F0B6-LCR99W-XLX
SENSE-F0B6-LCR99W-XLX
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen 9 9950X
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：619,800円