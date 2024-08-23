¡ÚMBTI¡ßMBTI¡Û°ìÄê¤Îµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡ãÂè£´°Ì¡ÁÂè£¶°Ì¡ä
Îø°¦¤Ë¤ª¤±¤ëÁêÀ¡£MBTI¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ÷Î¥´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î´Ø·¸À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¢£Âè6°Ì¡§ISTJ¡Ê´ÉÍý¼Ô¡Ë¡ß ENFP¡Ê±¿Æ°²È¡Ë
ISTJ¤ÎÃËÀ¤ÏÃá½ø¤ò½Å¤ó¤¸¡¢ENFP¤Î½÷À¤Ï¼«Í³¤ò°¦¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÑÜÄ¢ÌÌ¤µ¤ËÈà½÷¤Ï¤È¤¤Ëµç¶þ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°ã¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¨¤Ð¡¢°Õ³°¤ÈÄ¹Â³¤¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¡£Èà½÷¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬Èà¤Î·ø¤µ¤ò¤Û¤°¤·¡¢Èà¤Î°ÂÄê´¶¤¬Èà½÷¤ÎÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Âè5°Ì¡§INTP¡ÊÏÀÍý³Ø¼Ô¡Ë¡ß ESFJ¡ÊÎÎ»ö¡Ë
INTP¤ÎÃËÀ¤ÏÏÀÍýÅª¤Ç¡¢ESFJ¤Î½÷À¤Ï´¶¾ðË¤«¤Ç¤¹¡£Èà¤ÎÎäÀÅ¤µ¤ËÈà½÷¤Ï¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Î²¹¤«¤µ¤¬Èà¤Î¿´¤ò³«¤«¤»¡¢Èà¤ÎÃÎÀ¤¬Èà½÷¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤ÎÄ¹½ê¤òÇ§¤á¹ç¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Âè4°Ì¤Ï...
Âè4°Ì¤Ï¡¢INTJ¡Ê·úÃÛ²È¡Ë¡ß ESFP¡Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡Ë
INTJ¤ÎÃËÀ¤Ï·×²èÅª¡¢ESFP¤Î½÷À¤ÏÂ¨¶½Åª¡£Èà¤Î¿µ½Å¤µ¤ËÈà½÷¤Ï¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬Èà¤Î¹Å¤µ¤ò¤Û¤°¤·¡¢Èà¤Î¿¼¤¤»×¹Í¤¬Èà½÷¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤òÊä¤¤¹ç¤¨¤ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë