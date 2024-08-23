

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43589.77 ボリンジャー:＋3σ(13週)

43113.63 ボリンジャー:＋3σ(25日)

42983.55 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41915.28 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41583.19 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41177.14 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40726.99 均衡表雲上限(日足)

40240.79 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40182.84 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40021.89 均衡表雲下限(日足)

39240.65 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38782.48 26週移動平均線

38642.26 75日移動平均線

38566.29 13週移動平均線



38364.27 ★日経平均株価23日終値



38062.67 新値三本足陰転値

38006.88 6日移動平均線

37382.13 ボリンジャー:-1σ(26週)

37304.16 25日移動平均線

37197.05 200日移動平均線

36950.53 均衡表転換線(日足)

36891.80 ボリンジャー:-1σ(13週)

36791.45 均衡表転換線(週足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

35981.77 ボリンジャー:-2σ(26週)

35871.88 均衡表基準線(日足)

35790.33 均衡表雲上限(週足)

35367.66 ボリンジャー:-1σ(25日)

35217.31 ボリンジャー:-2σ(13週)

34581.41 ボリンジャー:-3σ(26週)

33542.82 ボリンジャー:-3σ(13週)

33431.17 ボリンジャー:-2σ(25日)

33311.58 均衡表雲下限(週足)

31494.68 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 95.05(前日94.75)

ST.Slow(9日) 93.83(前日93.56)



ST.Fast(13週) 53.19(前日52.73)

ST.Slow(13週) 35.94(前日35.78)



［2024年8月23日］



株探ニュース

