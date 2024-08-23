　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43589.77　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
43113.63　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
42983.55　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41915.28　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41583.19　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41177.14　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40726.99　　均衡表雲上限(日足)
40240.79　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40182.84　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40021.89　　均衡表雲下限(日足)
39240.65　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38782.48　　26週移動平均線
38642.26　　75日移動平均線
38566.29　　13週移動平均線

38364.27　　★日経平均株価23日終値

38062.67 　　新値三本足陰転値
38006.88　　6日移動平均線
37382.13　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37304.16　　25日移動平均線
37197.05　　200日移動平均線
36950.53　　均衡表転換線(日足)
36891.80　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45　　均衡表転換線(週足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
35981.77　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35871.88　　均衡表基準線(日足)
35790.33　　均衡表雲上限(週足)
35367.66　　ボリンジャー:-1σ(25日)
35217.31　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34581.41　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33542.82　　ボリンジャー:-3σ(13週)
33431.17　　ボリンジャー:-2σ(25日)
33311.58　　均衡表雲下限(週足)
31494.68　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　95.05(前日94.75)
ST.Slow(9日)　　93.83(前日93.56)

ST.Fast(13週)　 53.19(前日52.73)
ST.Slow(13週)　 35.94(前日35.78)

［2024年8月23日］

株探ニュース