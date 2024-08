週間USEN HIT J-POP第13位にランクイン！BOCCHI。「盛り上がりが足りないYO!!」

7人組アイドルグループBOCCHI。の「盛り上がりが足りないYO!!」が、週間USEN HIT J-POPランキング第13位にランクインしました。

7人組アイドルグループBOCCHI。の「盛り上がりが足りないYO!!」が、週間USEN HIT J-POPランキング第13位にランクイン。

甲子園、高校野球応援ならず、サッカーや様々なスポーツなどの応援歌としても使われるコール。

今や、幼稚園や、小学校の出し物としてもつかわれるほどに。

そのコールをもとにして作られ、昨年リリースされた楽曲です。

■USENでの空耳も話題に!

“お野菜”が足りないYO!! や “親指”が足りないYO!! など、数々の空耳に聞こえるとしてSNSで話題沸騰中の「盛り上がりが足りないYO!!」。

楽曲検索サイト・アプリ『Shazam』の「今週のトレンドトラックDISCOVERY」において3位を記録。

気になって調べたら、「全然お野菜じゃなかった」「一度聞くと脳内から離れない!」と中毒性がある曲としてホットなトピックとなっています。

甲子園の開会式当日、甲子園球場でもふいに流れたことも話題に。

USENチャンネルA-26chは、投票で20位以内の楽曲が土曜日から翌週金曜日まで2時間ごとに放送されます(投票は毎週水曜日締め)。

今流れているプログラムは8月23日(金)まで放送され、8月21日(水)までの投票次第で8月24日(土)からの内容が決まります。

<カラオケ配信情報>

そんな話題を呼んでいる「盛り上がりが足りないYO!!」が、8月24日(土)より全国のJOYSOUNDにてカラオケ配信が決定!

また、8月29日(木)より順次、「LIVE DAM STADIUMシリーズ、LIVE DAM Ai」でも、「盛り上がりが足りないYO!!」のカラオケ配信がスタート!全国配信完了は9月3日(火)です。

JOYSOUND

