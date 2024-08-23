ドンキ限定、桜模様の10000mAh薄型モバイルバッテリーが登場
CIOは、ドン・キホーテ限定の1万mAhのモバイルバッテリー「SMARTCOBY Pro SLIM SAKURA Edition」を発売した。ドン・キホーテの一部店舗で取り扱われ、価格は6028円。
SMARTCOBY Pro SLIMは、USB-Cポート×2、USB-Aポート×1を備えるモバイルバッテリー。大きさは約97.6×69×16.2mm、重さは約180g。パススルー機能も搭載する。
単ポートで最大35Wの出力に対応。また、モバイルバッテリー本体への給電も同じく最大35Wに対応しており、約90分で満充電できる。
そのほか、ドットLEDによるバッテリー残量の表示機能も備えている。主な仕様 項目 内容 大きさ 約97.6 × 69 × 16.2mm 重さ 約180g バッテリー容量 10000mAh ポート構成 USB-C×2、USB-A×1 単ポート入力（USB-C1 / USB-C2） 5V＝3A / 9V＝3A / 12V＝2.92A / 15V＝2.33A / 20V=1.75A (Max 35W) 出力（USB-C1 / USB-C2） 5V＝3A / 9V＝3A / 12V＝2.92A / 15V＝2.33A / 20V=1.75A（PPS）3.3-11V=3A（Max 33W） 出力（USB-A） 4.5V＝5A / 5V＝3A / 9V＝2.5A / 12V＝1.5A（Max 22.5W) 急速充電規格 PPS / PD3.0 / QC4.0+ パススルー機能 搭載 機能 ドットLED残量表示 取扱店舗 北海道 MEGAドン・キホーテ札幌狸小路本店 宮城県 仙台駅西口本店 東京都 MEGAドン・キホーテ渋谷本店 / 新宿歌舞伎町店 / 新宿東南口店 / 浅草店 / 銀座本館 / 池袋東口駅前店 / 秋葉原店 / 六本木店 / 新宿店 / 後楽園店 / 池袋駅西口店 / 御徒町店 / 新大久保駅前店 / 上野店 / 錦糸町北口店 千葉県 MEGAドン・キホーテ成田店 愛知県 名古屋栄店 / 栄三丁目店 京都府 京都アバンティ店 / 京都四条河原町店 / 京都烏丸七条店 大阪府 道頓堀店 / 道頓堀御堂筋店 / 梅田本店 / MEGAドン・キホーテ新世界店 / なんば千日前店 / エキドンキ エキマルシェ大阪店 / あべの天王寺駅前店 兵庫県 三宮店 岡山県 岡山駅前店 広島県 広島八丁堀店 福岡県 福岡天神本店 / 中洲店 熊本県 熊本下通り店 鹿児島県 鹿児島天文館店