来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇８月２６日



１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

１７：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数

２１：３０ 米・耐久財受注

※イギリス，フィリピン市場が休場



◇８月２７日



０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

１０：３０ 中・工業企業利益

１５：００ 独・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

※日・閣議



◇８月２８日



１０：３０ 豪・消費者物価指数

１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１５：４５ 仏・消費者信頼感指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数



◇８月２９日



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・民間設備投資

１４：００ 日・消費者態度指数

１８：００ ユーロ・消費者信頼感

１８：００ ユーロ・経済信頼感

２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

２１：３０ 米・卸売在庫

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・住宅販売保留指数



◇８月３０日



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 豪・小売売上高

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１５：４５ 仏・消費支出

１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１５：４５ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１６：５５ 独・失業率

１６：５５ 独・失業者数

１７：３０ 英・消費者信用残高

１７：３０ 英・マネーサプライ

１８：００ ユーロ・失業率

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

１９：００ 日・外国為替介入実績

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

※日・閣議







◎決算発表・新規上場など



○８月２６日



決算発表：アイリックコーポレーション<7325.T>，タカショー<7590>



○８月２７日



決算発表：ＤｙＤｏ<2590>



○８月２８日



決算発表：イズミ<8273>

※海外企業決算発表：エヌビディア，セールスフォースほか



○８月２９日



決算発表：東和フード<3329>

※福証Ｑボード上場：Ｃｒｏｓｓ Ｅホールディングス<231A>



○８月３０日



決算発表：ラクーンＨＤ<3031>,トリケミカル<4369>,キタック<4707>,ＡＣＣＥＳＳ<4813>,ピープル<7865>



出所：MINKABU PRESS