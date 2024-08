ヴォーカリストのアン・ウィルソンが癌の予防化学療法を受けるため、年内のツアーを延期したハートは、2025年2月に活動再開を計画しているという。アンの妹でギタリストのナンシー・ウィルソンは、『Ultimate Classic Rock』のインタビューで、「この1年で、私たち、20公演くらいやった。2月に再開するつもりよ。日程を再調整しているところで、もうじき発表されるわ」と、話した。

