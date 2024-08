メジャー・デビューする直前までザ・ビートルズに在籍していたドラマーのピート・ベストの家族が、ザ・ビートルズのメンバーたちがザ・クオリーメン時代からライヴ・パフォーマンスしていたカスバ・コーヒー・クラブの上を改装し、宿泊施設としてオープンした。英国リバプールにあるカスバ・コーヒー・クラブは、1959年、ピートの母モナさんが自宅の地下にオープン。その年、ザ・クオリーメンがプレイするようになり、ザ・ビートルズは1960年12月から1962年6月までの間に30回以上出演したという。

The Beatles played there.

The Beatles partied there.

The Beatles slept there.

