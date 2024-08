安全で効率的な荷役作業！ゴーリキ 手動式スライドラック「GSH3000」

ゴーリキは、今回、長尺鋼材の直置き問題を解消し、安全で効率的な荷役作業を実現する手動式スライドラック「GSH3000」の導入事例を公開します。

ゴーリキ 手動式スライドラック「GSH3000」

名称 :手動式スライドラックGSH3000

販売開始日 :2021年5月10日

販売料金 :3,500,000円(税別)〜※期間限定特別価格

サイズ :W5868×D2200×H2475mm

段当たり3000kg、アーム1000kg/本

段ピッチ :650mm

引出部ストローク:有効800mm

カラー :ポスト:青(日塗工:69-50T)、アーム:メッキ

「GSH3000」は、2021年5月10日の発売以来、多くの企業様にご支持いただき、販売数が順調に伸びています。

<導入事例>

2台のGSH3000を導入した利用者は、その使い勝手の良さから、さらに多くの在庫を管理するために追加導入をされました。

保管スペースの不足と効率的な在庫管理に悩んでいましたが、倉庫のレイアウトに合わせた大量導入により、効率的な在庫管理と作業負荷の軽減が実現しました。

さらに、鋼材の傷つきリスクも軽減し、品質管理を重視する同社にとって大きな効果もありました。

《GSH3000の開発理由》

(1)重ねられない長尺鋼材は床に並べて保管するしかなく、在庫を持てば持つほど広い床面積が必要になり、置き場所不足や荷役の作業性の悪さが多くのお客様の課題でした。

(2)長尺鋼材を床置きすると、鋼材の上に立って行う作業が発生するため転倒の危険があります。

また積み重ねられた鋼材が荷崩れし、足や手が下敷きになる危険もあります。

(3)床置きでは種類やサイズごとの整理が難しく、必要な物をすぐに見つけることができません。

鋼材同士が重なり合ってしまうと取り出しにくく、作業性がさらに悪くなります。

さらに床に直接置くことで錆びや腐食が進行する可能性があります。

これらの課題に対し、ゴーリキはお客様が省スペースで安全に効率的に在庫管理が行えるよう保管物の長さや形状・重量に基づいたオーダーメイドの製品を提案することで課題の解決を目指しました。

《GSH3000とは》

天井クレーンを用いた荷役環境での長尺鋼材の効率的な保管に適特化した革新的なラックです。

ハンドルを回すことでアーム(棚部分)が手前にせり出すスライド式で、積み重ねられなかった長尺材を段積みして収納できるようになります。

床置きの場合、荷物を置く場所が横方向に広く必要になりますが、段積みすることで建物の高さ方向が有効活用でき、床置きと同じ量の長尺材を半分以下の面積で保管できます。

省スペース化1

省スペース化2

《GSH3000の特徴》

■高い耐荷重性能

アーム1本あたり1トンの耐荷重性能を備えており、重量がある長尺鋼材を安定して収納できます。

■完全オーダーメイド

お客様の荷物、建物に合わせた仕様で設計可能です。

特定の商品に適した収納方法が必要な場合など、専門スタッフが仕様や使い方を提案してもらえます。

可動部にはサビに強いメッキ部品を使用、グリスアップ不要で長期にわたって使用できます。

横並びで設置

壁一面に設置

アームスライド時

