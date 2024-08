人事責任者などが対象！MS＆ADインターリスク総研「人が定着する組織づくりとは」セミナー

MS&ADインターリスク総研は、三井住友海上火災保険との共催で、2024年9月4日(水)に中堅・中小企業の経営者、人事責任者・担当者の方を対象として、人手不足や従業員が定着する組織づくりをテーマとしたセミナーを開催します。

MS&ADインターリスク総研「人が定着する組織づくりとは」

本セミナーでは人事経験が豊富で、「組織」や「人事」と「心理学」をクロスさせた独特の手法に定評のある専門家が、採用ミスマッチを減らすポイントや、離職理由に多くみられる「賃金・評価制度」を従業員の納得感のあるものに見直し、組織を成長させるヒントを紹介します。

また、効果的な採用活動や評価制度運営の実践に役立つサービスについても簡単に案内します。

※三井住友海上火災保険株式会社の運営するサイトに遷移します

■開催概要

(1)日時

2024年9月4日(水) 14:00〜15:00/申込〆:9月4日(水)14:00まで

(2)開催形態

オンラインライブ配信(視聴無料)

(3)主催

MS&ADインターリスク総研・三井住友海上火災保険

(4)講演者および講演内容

※プログラム、演題名は変更になる可能性があります。

(5)参加費

視聴無料(通信料は視聴者負担)

(6)対象者

<おすすめ>中堅・中小企業の経営者、人事責任者・担当者

(7)申込方法

下記URLより申込みできます。

(三井住友海上火災保険の運営するサイトに遷移します。)

識別コードには、『IRRIC』をご入力ください。

https://mscompass.ms-ins.com/seminar/4420/

※メールにて「お申込み受付完了のお知らせ」を送付し視聴用のURLをご連絡します。

(8)申込期間

2024年9月4日(水)14:00まで

(9)留意事項

※当セミナーの録画・録音・撮影、および資料の二次利用、詳細内容のSNSへの投稿は固くお断りします。

※同業にあたるお立場の方、個人の方、その他主催者の判断により、セミナーへのご参加をご遠慮いただく場合があります。

その場合の理由等については、説明いたしかねますので予めご了承ください。

※ご登録いただいた方の情報は、同社、三井住友海上火災保険ならびに同社グループが今後開催するセミナーの案内や当セミナーに関連する保険商品・サービス等の案内のために利用させていただくことがあります。

また、お申込み内容をセミナー講師にお知らせすることがあります。

