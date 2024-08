パリ五輪・カナダ代表で柔道女子57キロ級に出場し、金メダルを獲得した出口クリスタ選手が2024年8月22日、両親とのハグ写真を公開した。

「家族のサポートに勝るものはない!」

出口選手はインスタグラムを見ると、「Nothing compares to the support of family! (家族のサポートに勝るものはない!)」とあり、カナダ人の父と日本人の母とハグしている写真を公開。

出口選手は後ろ姿だったものの、感極まった表情の父と母が収められていた。

この出口選手の投稿には、

「気持ちが伝わってきました」

「嬉しかっただろうな」

「最高の親孝行!」

という声が集まっていた。