骨盤底筋エクササイズができる振動クッション！hermot『Pelmond』

ドリームは、フェムケアブランド「hermot(ハーモット)」を立ち上げ、第一弾商品として、骨盤底筋エクササイズができる可愛い三日月形の振動クッション『Pelmond(ペルモント)』を応援購入サイトMakuakeにて先行販売中です。

hermot『Pelmond』

商品名 :Pelmond(ペルモント)

価格 :16,500円(税込)

カラー :ライトグレー

サイズ :W23×D36×H28.5cm

使用電池:単3アルカリ乾電池4本(別売)

■座るだけで 骨盤底筋にしっかりフィットする 三日月形の座面

骨盤底筋は出産や加齢により筋力が弱まると、尿トラブルを招いたり、猫背やぽっこり下腹などボディラインが崩れやすくなります。

しかし骨盤底筋を強化するといっても、多くの女性は、どこをどのように鍛えればよいのか分からないのが現状です。

そこでhermotは、誰でも簡単に、そして効率的に骨盤底筋エクササイズができる振動クッションを開発しました。

弓なり状の座面に座るだけで、自然と骨盤底筋にぴったりフィット。

ブルブルと振動したら、骨盤底筋を引き締める合図です。

振動にあわせてギューッと引き締めて、振動が止まったら脱力します。

エクササイズモード

■遅筋と速筋へ バランスよくアプローチ

エクササイズは2種類の振動パターンを組み合わせて、遅筋と速筋をバランスよく鍛えます。

30秒間ずっと引き締めている連続振動で「遅筋」へアプローチし、短い振動にあわせて小刻みに15回引き締めるスポット振動で「速筋」へアプローチします。

■骨盤底筋と股関節へ Wアプローチ

Pelmondは「エクササイズモード」と「ケアモード」の2種類を搭載。

エクササイズモードでは(前述の)骨盤底筋運動ができ、ケアモードは微振動で筋肉を緩めながら開脚ストレッチをすることで、股関節を柔軟にして可動域を広げます。

クッション前方に電源スイッチがあり、座ったまま操作可能。

カバーは取り外して洗濯できます。

運動すること自体がネガティブにならないように、女性のモチベーションを上げる可愛い三日月形のクッションにして、インテリアに溶け込み、近くに置いておきたいデザインに仕上がっています。

<ブランド紹介>

hermot(ハーモット)のブランド名には、「母」であるmotherの単語を前後で分けて並び替え、彼女(her)をもっと(mot)大切にという意味を込めています。

月の満ち欠けの周期が女性の月経周期に近いことから、ブランドイメージは月の形状や色合いをモチーフにしています。

三日月形クッション

