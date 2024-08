4種類のエモリエント成分配合！LEAF＆BOTANICS「ネイルエッセンス　ベルガモット」「ボディスクラブ　ベルガモット」

リーフ&ボタニクスから秋冬限定「ベルガモット」の新製品として、「ネイルエッセンス ベルガモット」「ボディスクラブ ベルガモット」を、2024年9月11日(水)に発売します。

LEAF&BOTANICS「ネイルエッセンス ベルガモット」「ボディスクラブ ベルガモット」

ブランド: LEAF&BOTANICS(リーフ&ボタニクス)

製品名 : ネイルエッセンス ベルガモット 15g 1,210円

ボディスクラブ ベルガモット 35g 385円

(その他の秋冬限定品)

マザーソープ ベルガモット 125g 715円

ボディローション ベルガモット 300mL 2,189円

ハンドソープ ベルガモット 250mL 869円

ハンドクリーム ベルガモット 65g 1,210円

ハンドクリームセット 20g×3種 1,386円

(ラベンダー/グレープフルーツ/ベルガモット)

※価格はすべて税込表示です。

成分 : パラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン不使用

発売日 : 2024年9月11日(水)メーカー出荷

販売期間: 2025年2月28日(金)まで

URL :

https://store.matsuyama.co.jp/pages/leafandbotanics

天然精油の香りと、ボディケアでのリラックスした時間を楽しめます。

ネイルエッセンスは爪用の美容液です。

一般的によく見かけるのはオイルタイプですが、ネイルエッセンスはオイルと水溶性の保湿成分(植物エキス)、両方を補えるミルクタイプにしました。

なじみやすく、ベタつきません。

爪の縦ジワの原因になる乾燥を防ぐイノンド種子エキス※が浸透して水分を保持、爪を守ります。

また、潤いを保つ4種類のエモリエント成分を厳選配合。

適度なしっとり感、自然なツヤ、なめらかな膜感を与えます。

※セリ科のハーブ、ディルの種子から抽出

ボディスクラブは古い角質を落とし、保湿成分やエモリエント成分の角質層への浸透を促します。

ベースは砂糖と植物オイルです。

肌に塗ってマッサージすると、砂糖とアンズ種子の細かい粒子が肌をなめらかにします。

また、すすいでもオイルがほどよく残り、お風呂上がりにあわてて保湿する必要がありません。

気軽に使える1回使いきりタイプなので、「ちょっとしたプレゼント」としてもおすすめです。

香りはベルガモットとレモングラス、2種類の精油を組み合わせました。

心安らぐ、さわやかな柑橘系の香りです。

「植物の力がまっすぐに肌に届く。心に響く」リーフ&ボタニクス。

安らぎの高保湿ボディケア、秋冬限定「ベルガモット」の新製品は、爪も肌もすこやかに美しく保ちます。

