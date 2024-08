松山油脂は、リーフ&ボタニクスから「ハンドフォーム」を、2024年9月11日(水)より発売します。

天然精油の香りを楽しみながら手肌をしっとりと洗い上げる、泡タイプのハンドソープです。

松山油脂「ハンドフォーム」

ブランド名: LEAF&BOTANICS(リーフ&ボタニクス)

製品名 : ハンドフォーム ラベンダー 360mL 1,210円

/詰替用340mL 995円

ハンドフォーム グレープフルーツ 360mL 1,210円

/詰替用340mL 995円

ハンドフォーム ユーカリ 360mL 1,210円

/詰替用340mL 995円

※価格はすべて税込表示です。

成分 : パラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン不使用

発売日 : 2024年9月11日(水)メーカー出荷

松山油脂は、リーフ&ボタニクスから「ハンドフォーム」を、2024年9月11日(水)より発売!

天然精油の香りを楽しみながら手肌をしっとりと洗い上げる、泡タイプのハンドソープです。

クリアな野の花の香り「ラベンダー」、柑橘のさわやかな香り「グレープフルーツ」、すがすがしい樹木の香り「ユーカリ」の3種類があります。

その時々の気分に合わせて選べる、おだやかな天然精油の香りです。

1日に何度も洗う手のことを考え、洗浄成分は植物性石けんとアミノ酸系洗浄成分、保湿成分はアロエベラ葉エキスを配合しました。

皮脂の落とし過ぎを防ぎながら手肌を清潔にします。

洗浄や摩擦による刺激をやわらげるクッションとなる、たっぷりとクリーミーな泡が特長です。

1プッシュで誰もが心地よく手を洗えます。

「植物の力がまっすぐに肌に届く。

心に響く」リーフ&ボタニクスのハンドフォーム。

手荒れ防止には、カサつきが気になりはじめる前からの使用がおすすめです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 手肌にやさしい!松山油脂「ハンドフォーム」 appeared first on Dtimes.