キャッチ力と着け心地で子どもが食事に集中！ケイジェイシー「ごはんを楽しむエプロン」

ケイジェイシーは、キャッチ力・着け心地・衛生面にこだわり、2つの素材を組み合わせた「ごはんを楽しむエプロン」を8月下旬に発売します。

ケイジェイシー「ごはんを楽しむエプロン」

商品名 :ごはんを楽しむエプロン

メーカー希望小売価格:1,100円(税込)

カラー :モカ、マッチャ、ベビーピンク

■開発背景〜お食事エプロンへの悩みを解消。

食事への集中を邪魔しない、ごはんを楽しむエプロン〜

「テーブルとエプロンがぶつかると、首元が詰まって苦しく窮屈な様子になってしまう。」

「布やビニール製では匂いを落としきれず、衛生的ではない。」

「オールシリコンは柔らかいためポケットの形が崩れやすく、キャッチ力が弱い。」

これは同社独自の調査で見えてきたお食事エプロンに対するお悩みの声です。

これら悩みを解消する「ごはんを楽しむエプロン」を新たに開発しました。

「食事への集中を邪魔せず、ご飯を楽しめる」をコンセプトに、キャッチ力・着け心地・衛生面にこだわり、お子様にとっても、ママ・パパにとっても嬉しい使いやすさを実現しました。

■商品特徴〜しっかり素材×柔らか素材が生み出す4つのポイント〜

しっかり素材と柔らか素材、2つの素材を組み合わせたことで“お食事を楽しめる4つのポイント”を生みだしました。

〈ポイント1:食べこぼしを幅広くキャッチ!体にフィットするしっかり素材のポケット〉

ポケットはキャッチ力のあるしっかり素材

ポケット部分は、キャッチ力を常にキープできるしっかり素材のポリプロピレンを採用。

カーブ形状を保ち、幅広いポケットで食べこぼしをしっかりとキャッチします。

また、お子様のお腹にフィットする立体形状になっているので、テーブルと挟まった時にお腹にかかる負担を減らし、食事への集中を妨げません。

〈ポイント2:首詰まりを解消する、着け心地にこだわった柔らか素材〉

柔らか素材の首回り

前掛け部分にはエラストマーという柔らか素材を使用しました。

固い素材の場合、テーブルとポケットがぶつかると首回りが詰まってしまいますが、柔らか素材にすることで首詰まりを解消し、食事への集中を邪魔せず、お子様に不快感を与えない構造にしました。

〈ポイント3:つなぎ目がないから衛生的〉

つなぎ目がないからママ・パパのお手入れが簡単

2つの素材のつなぎ目は隙間はなく、食べこぼしや洗い残しがたまることはありません。

常に衛生的に使用することができます。

〈ポイント4:あえて胸側に。

着脱しやすい留め具の工夫〉

着脱のしやすい留め具

「ごはんを楽しむエプロン」の留め具は、胸側に設置しました。

従来のエプロンの留め具が後ろ側にあることで起こる「髪の毛の巻き込み」を防ぐことができます。

また、留め具はコロンとしたゆるい丸になっており、正円よりも穴に引っ掛かりやすい形状です。

そのため、大人の手ではスムーズに着脱しやすく、お子様の手では簡単に外れない工夫を加えました。

■親切設計から発信するお子様への想い

3カラー展開 想いを込めた「コアラ」デザイン

エプロンにデザインされたコアラは、漢字で「子守熊」、つまり子を守る熊です。

機能だけではなく、商品に込めた想いも伝わるよう、コアラを採用しました。

