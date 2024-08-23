アンドワンダー関西エリア初の大型路面店が大阪・南船場に、パッカブル仕様の超軽量バックパック限定販売

アンドワンダー(and wander)の新店舗「アンド ワンダー 南船場」が、大阪・南船場に2024年8月30日(金)にオープンする。

アンドワンダー関西エリア初の大型路面店が南船場に

アンドワンダーは、山や自然を楽しめるようなアウトドアウェアやギアを展開するカジュアルファッションブランド。実践的で機能的なジャケットやパンツは、雨風にも強く山の天候にも調和するのが魅力だ。そんなアンドワンダーが、関西エリア初の大型路面店「アンドワンダー 南船場」をオープン。店頭では、2024年秋冬コレクションの一部先行発売や、限定商品の予約販売などを行う。

南船場店限定のバックパック

オープンを記念して、「UL デイパック ウィズ ダイニーマ(UL daypack with Dyneema)」がお目見え。数量限定で予約販売を実施する。レーシングボート用の高機能セイルなどに使用されるダイニーマコンポジットファブリックを使用しており、優れた防水性と軽量性が魅力のバックパックに仕上げた。旅行などにも便利なパッカブル仕様なので、手軽に持ち運びが可能だ。また、斜めに走らせたファスナーにより、荷物の出し入れも容易となっている。



【詳細】

「アンドワンダー 南船場」

オープン日：2024年8月30日(金)

場所：大阪府大阪市中央区博労町4-2-7 重松ビル 1階

ノベルティ：別注 ビクトリノックス マルチツール(数量限定・55,000円以上購入者にプレゼント)



■「UL デイパック ウィズ ダイニーマ」

予約期間：2024年8月30日(金)〜上限に達し次第終了

発売時期：10月上旬入荷予定

価格：28,600円

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