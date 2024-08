LE SSERAFIM、4thミニアルバム「CRAZY」ハイライトメドレーを公開！

LE SSERAFIMは23日午前0時、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルとグループの公式SNSを通じて、4thミニアルバム「CRAZY」のハイライトメドレーを公開した。ハイライトメドレーは、新しいアルバムに収録される全5曲のハイライト音源と、コンセプトフィルムで構成された。新しいアルバムは、ヒップホップ、テクノ、そしてLE SSERAFIMが初めて挑戦するEDMベースのトラックなど、多様なジャンルで構成され、挑戦を止めない5人のメンバーが披露する音楽に期待が高まっている。また、新曲を順に聴いてみると「LE SSERAFIMと一緒にただ一度CRAZYになろう」というメッセージが明確になり、アルバムに対する関心が高まる。

最初のトラック「Chasing Lightning」は、13日に公開されたアルバムトレーラーのBGMとして使用されたことで話題を呼んだ楽曲で、テクノスタイルの音楽と調和した感覚的なナレーションが特徴的だ。タイトル曲「CRAZY」は、EDMベースのハウスジャンルで、シンプルながらも洗練されたビートと繰り返される歌詞「Da da da da da」が強力な中毒性を持つ。自分を夢中にさせることに出会った瞬間の感情を表現し、「Act like an angel and dress like crazy」という1フレーズだけで、聴く人たちに快感を与える。「Pierrot」は、「私たちはただ do it cuz it's fun」という歌詞のように、起きないことに対する悩みの代わりに一緒にCRAZYになろうというメッセージを伝えている。キム・ワンソンの「ピエロは私たちを見て笑う」をサンプリングした曲であり、発売前から高い関心を集めている。「1-800-hot-n-fun」は、ロックスタイルの楽曲で、強烈なギターリフにヒップホップサウンドが加わり、聴く人を虜にする。この楽曲は、今年5月〜7月に韓国と日本で開催されたファンミーティングで先行公開され話題を呼んだ。最後のトラック「Crazier」は、ホ・ユンジンがメインプロデューサーとして楽曲制作に参加した曲で、他の収録曲と比べて繊細で叙情的な雰囲気のある楽曲だ。何かを熱烈に愛する気持ちを感じたいが、そうすることができなかった日々に対する残念な想いと、その過程で経験した成長痛が率直に表現されている。LE SSERAFIMの4thミニアルバム「CRAZY」は、8月30日午後1時にリリースされる。